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家居奇葩無私隱設計 睡房開窿與客廳共享冷氣 網民分享同款「一機兩用」裝法｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:00 2026-04-07 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-07 HKT

有家居出現奇葩無私隱設計，在一家之主扑槌下，在睡房開窿與客廳共享冷氣。同類設計原來早已在港遍地開花，不少網民慷慨上載私密家居照片，分享同款的「一機兩用」裝法，並乘機大呻不便。詳情見下圖及下文：

家居奇葩無私隱設計 睡房開窿與客廳共享冷氣 網民分享同款「一機兩用」裝法逐張睇↓↓↓↓

樓主：開個大窿塞部冷氣共用

樓主日前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「邊X個老豆會懶醒裝修間房嘅時候，個牆開個大窿，塞部冷氣喺個廳同個房中間共用，完全無Ｘ語」。

樓主接著大呻，「日日唔係俾廳嘈醒，就係晚晚嘈到聊（瞓）唔到。連基本嘅私隱都冇，真係智障」。

網民安慰：你不是孤獨的

不少網民同情樓主的遭遇，更有不少人自爆自己或身邊人類似的「奇葩」裝修經歷，甚至慷慨上載私密家居照片，分享同款的「一機兩用」裝法，讓樓主感受到「你不是孤獨的」。

針對這種一物二用做法，有網民嘗試從年長一輩的觀念角度進行解讀——「老一輩年代個個想慳錢一部冷氣廳房共用，好多會諗呢種裝法」。

有人簡潔地以「一機兩用🤪」來概括這種思維，並由衷地稱「幾好，一部冷氣機，廳有冷氣／房又有」。不過有人卻指「為咗慳少少，輸晒，我朋友都係，為咗慳，想裝少部廳冷氣，喺個女間房吹出嚟，個女間房門要長開…個廳又唔夠涼，唔知慳咗啲乜」。

網民附圖大呻：我情況差過你

除了樓主抱怨的「私隱都冇」、「日日唔係俾廳嘈醒，就係晚晚嘈到聊（瞓）唔到」，有網民也深有同感，指「窮就係咁」、「以前好興係咁裝」、「我屋企都係咁，習慣咗🤣，已經算開得靚，我屋企就係咁鎅開個窿」。

有人更附圖大呻「我情況仲差過你」、「你不是孤獨的，不講私隱，隔音變得更加差，客廳朝早嘈到瞓唔到」。不少網民還乘申自爆舊事大呻：

•「我屋企都係咁，冇冷氣嗰間房仲要碌架床，我瞓下架完全係（無）冷氣吹到落嚟。我人生第一次出糧，第一時間係買咗一部冷氣，發現只係3000幾蚊😢。我成個童年嘅不適，其實可以用3000幾蚊解決，但我父母冇」。

•「我細個屋企都係咁…明明兩間房，硬係要打通無私隱、又嘈又熱又光，就係貪個小小冷氣費」。

•「我個個細個嗰時，屋企人就喺牆開咗1M（米）X 1M嘅窿話透光，0私隱0安靜。之後結婚間房打死都唔開窿、唔家私間牆、唔玻璃房，細個試過係咁樣，唔想自己啲小朋友都一樣」。

網民安慰：有房仲想點

有好心人則安慰樓主，指「有房仲想點」、「有冷氣已經好好。。。我以前得風扇㗎」、「而家啲人真係好，我瞓廳都未出聲🚬」、「算係咁，我屋企房都冇」、「仲可以透光透氣添。改返佢都唔難」、「算啦，有自己房已經算係咁，加油，祝你早日儲夠錢重新裝修或者搬出去吧」。

有網民則稱「無位、要慳錢係咁㗎啦~~正面又積極嘅，自己努力改善生活囉~」、「唔係要分冷氣俾你，使鬼開個窿卡一半冷氣機咩，
早講要私隱唔要冷氣吖嘛」。

網民：有錢咪自己買多部囉

接著有網民積極地建議「你有錢咪自己買多部囉」、「裝修嘅時候阿媽話我間房冇冷氣，我決定俾錢買部冷氣 🙂‍↕️」；至於短期解決方法，則提議「有樣嘢叫耳塞」。

還是有網民冷靜地提出靈魂烤問——「會唔會兩邊都唔涼🤭」、「點洗冷氣……」，並提出「其實有樣嘢叫一開二分體」。

資料來源：kylelau340＠Threads

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