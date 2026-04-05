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扶手電梯旁石壆玩極限運動？ 青年港鐵站驚險「瀡滑梯」 網民籲目擊者舉報｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:00 2026-04-05 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-05 HKT

有貪玩的青年無視危險，在人來人往的港鐵站內利用斜台玩命「瀡滑梯」，一個瀡完接一個，一旦失手墮下便禍己及人。有看不過眼的網民呼籲目擊者舉報。詳情見下圖及下文：

扶手電梯旁石壆玩極限運動？ 青年港鐵站驚險「瀡滑梯」 網民籲目擊者舉報逐張睇↓↓↓↓

樓主：咁長嘅電梯當滑梯咁瀡落嚟

樓主昨天（4日）晚上在社交平台Threads上載兩段短片發帖，留言指「HKU（港鐵香港大學站） C2（出口）啲人係咪黐線，咁長嘅電梯幾條仔當玩滑梯係咁瀡落嚟」。

現場為香港大學站C2出口的扶手電梯，第一條片從下而上拍攝，遠距離見到一名黃衣青年在分隔樓梯與扶手電梯之間的高高石壆牆上準備滑下，身旁有另一名男子疑似在樓梯旁教路。

撐起避障礙物 「衝線」後回望

黃衣青年之後大著膽子，在石壆牆上坐正身體，伸長雙腳，做好準備滑下的動作，期間還留意到要撐起身體，避過石壆牆上的黃色障礙物。

帖文的第二段短片則從另一角度拍攝，黃衣青年正從樓主身旁慢慢滑下，以及落到石壆盡頭「衝線」後站起回望的鏡頭，見到黃衣青年疑似有同伴在場；而短片臨完結前，有一名藍衣人在石壆上移動，懷疑是黃衣青年另一名瀡滑梯同伴。

樓主回應網民時估計，在場瀡滑梯的「似係街童，但係又有幾個都有返啲年紀嘅叔叔陪佢哋」。

網民：佢玩緊極限運動

網民強烈譴責青年的玩命惡行，批評「真係好鬼無聊，加咗咁多嚿擋住都照sir（瀡）落去😂」，有人更指出：「人類總是 ... MTR（港鐵）已經特登增設一嚿嚿，但佢哋仲要爬」。有人則笑言「佢玩緊極限運動」。

網民樂富站見過類似惡行

另有網民分享類似見聞，指「我之前喺樂富見過有人喺兩條扶手電梯中間個位，當自己忍者咁Ｘ樣衝落嚟🤡❓」；也有人賭氣地說「都到HKU站，唔爭在搭多幾個站去金鐘（站）玩，個條長電梯冇記錯中間位係可以直接落最底，啱佢哋玩，應該唔會搞到殘廢嘅」。

網民倡直接叫職員處理

另有網民嚴肅處理事件，上載連結和車站電話資料，提醒「下次見到可以打電話直接叫職員處理」。

港鐵回覆《星島頭條》查詢時表示，不清楚影片的來源和拍攝時間，車站最近亦沒有相關的乘客報告或求助記錄。

港鐵呼籲乘客必須注意自身及其他乘客的安全，不要做出任何危險行為。若乘客遇到類似情況，可聯絡車站職員以便跟進。

資料來源：hinin__＠Threads

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