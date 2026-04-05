六合彩復活節金多寶 攪珠結果離奇「接龍式」撞冧把 3個號碼同上期一樣 網民𢯎頭：咩玩法？｜Juicy叮

六合彩攪珠結果再出現撞冧把情況。昨天（4日）晚上復活節金多寶的開彩結果，離奇地「接龍式」相撞，當中3個號碼同上期一樣，而且大家首尾相連，緊密呼應；還有，這兩期的特別號碼是相連號碼，相當巧合。網民對此嘖嘖稱奇，𢯎頭驚問「咩玩法？？」。詳情見下圖及下文：

六合彩復活節金多寶 攪珠結果離奇「接龍式」撞冧把 3個號碼同上期一樣逐張睇↓↓↓↓

樓主：3個number同上期一樣

心水清的樓主在昨晚六合彩開獎後不久，便在社交平台Threads發帖，留言指「中咗六合彩，兩注分開中兩個number（號碼）🌚3個number同上期一樣係咩玩法？？🌚」。

復活節金多寶（26/036）攪出的號碼分別為：20、28、32、35、40、45，特別號碼：43，頭獎一注中，派81,142,980萬元，二獎4注中，每注獎金1,511,910元。

兩期特別號碼也接龍：44、43

上一期六合彩（26/035）於3月31日攪珠，攪出的號碼分別為：9、18、19、20、28、32，特別號碼：44，這期頭獎無人中，二獎2.5注中，每注獎金715,220元。

結看兩期六合彩結果，兩者剛好接上龍，上期最尾3個號碼20、28、32，剛好是今期最頭的3個號碼；而且兩期的特別號碼也巧合地接龍，一個是44，一個是43。

網民：下期試下買同一樣

另有網民在Threads的其他六合彩帖文也發現這次撞冧把，留言指「有3個號碼同上期一樣」，於是有人心生一計「下期試下買同一樣」。

資料來源：laimeow.josun＠Threads

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