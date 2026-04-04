六合彩長情玩家 23年來期期買4注心水號碼 同路人：買咗30年有收成 自爆收獎金數目......｜Juicy叮

一張陳年六合彩飛的「出土」，帶出了一名長情玩家自2003年起至今，長達23年來期期買4注心水號碼的堅毅故事。有同路人熱心回應分享經驗，指連續落注心水號碼30年，早年已有收成，並自爆了收取獎金的數目。詳情見下圖及下文：

六合彩長情玩家 23年來期期買4注心水號碼 同路人：買咗30年有收成 自爆收獎金數目逐張睇↓↓↓↓

樓主引述父親：鐵柱磨成針總有一日會中

樓主昨天（3日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「我阿爸由2003年開始到而家23年，每一次買六合彩都係買呢4注😂佢話鐵柱磨成針，相信總有一日會中，笑到我傻 」。

相中見到樓主父親對著23年前的陳年六合彩飛，照著當中的號碼畫飛落注。

網民果斷跟隊照抄

由於樓主大方無遮去彩票上4注的號碼，有網民急不及待地照抄可也，揚言「果斷跟！」、「我又跟」、「跟隊」、「依家開始跟隊，可以等少23年」。

有人甚至表示「幫我同你老豆講，以後金多寶如果佢中，頂多中一半」、「煩同Uncle（世伯）講聲對唔住先😭😭因為嚟緊我要跟佢買同佢平分唔俾佢獨中」。

於是有網民笑言「仲唔del po（刪除帖文）係你老豆真係俾你激死」、擔心「你出完呢個post下次中頭獎可能有10幾個人分😭」。樓主則大方地表示「我就唔信佢買咗20幾年都冇贏過超過兩位數嘅錢 我一擺上嚟佢就會中頭獎」。

網民：只買固定4條飛 10年前中過二獎

在回應欄，有不少同路人熱心回應分享經驗——「小弟同一樣只買固定4條飛，10年前中過二獎」、「同事買咗同一條飛15年，暫贏18萬」、「我都係每一期買相同號碼，買咗30年都有，而家重買緊，前幾年已經收成咗，收咗6位數字錢」。

另有同路人稱「我們家庭也有這個習慣，有些固定號碼每期都必買也曾中小獎無數次，雖然金額不大但算是為小市民帶來希望✌」、「我都係由細到大買同一注，20蚊都冇中過🤣」、「我都會，同注買咗20年」。

六合彩陳年舊飛亮相也是帖文另一重點，同樣引起網民關注，指「幫佢啦過膠啦張票」、「張六合彩飛好有歷史🤣」、「懷念舊飛」、「Keep（保持）到呢啲飛都唔簡單」、「見到歷史文物😂😂」、「張六合彩飛好有歷史🤣」。

資料來源：laihiuwan＠Threads

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