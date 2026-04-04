月入3萬至4萬元陷「精緻窮」困境？ 打工仔細數開支清單呻戶口每月清零 月光族：萬二分同意｜Juicy叮

生活柴米油鹽每樣皆花錢，有打工仔在網上細數開支清單，指月入3萬至4萬元可謂陷入「精緻窮」困境，隨時月頭「扮中產」、月尾「食樹皮」，戶口每月清零。有月光族網民對此大有共鳴，表明「萬二分同意」。詳情見下圖及下文：

月入3萬至4萬元陷「精緻窮」困境？ 打工仔細數開支清單呻戶口每月清零 月光族：萬二分同意逐張睇↓↓↓↓

樓主：係一種最無力嘅「精緻窮」

樓主前天（2日）在社交平台Threads以「生活」為發帖，精闢地留言指「覺唔覺喺香港，月入$30,000到$40,000呢個Range（範圍），根本就係一種最無力嘅『精緻窮』？💸」。

樓主續指「表面上睇，出入商廈、得閒飲杯Oat Milk Latte（燕麥奶拿鐵）、放假飛轉日本／深圳、偶爾搭下的士，外人覺得你過得唔錯，連啲親戚都以為你發達。但現實係點？」。

樓主：戶口每個月都係清零

樓主接著力數「扣完MPF、俾完家用、交租（或者儲首期）、再扣埋保險同日常開支，戶口每個月都係清零。月頭『扮中產』，月尾『食樹皮』。最慘係卡喺個尷尬位：窮又窮唔過公屋贏家，富又遠遠追唔上私樓業主。

老細覺得出呢個價買起咗你條命，瘋狂Chur（緊迫）你；老一輩就話：『我當年搵一萬都養大3個仔女啦，係你哋大洗！』（大佬，當年層樓幾錢呀？😮‍💨）」。樓主最後感慨『其實大家都只係一個著得光鮮亮麗嘅高級齒輪』」。

網民：高級基層、高級草根

樓主這份對「精緻窮」現象的描繪，觸動了網民心弦，不少人在回應欄分享類似經歷和感受。有網民直指帖文內容「中肯」、「完全係心聲」、「咪就喺夾心階層囉～」、「高級基層」、「3萬-4萬如果有家庭或者有拍拖直頭係高級草根」。

有人直呼「簡直唔夠用，月尾窮到窿」、「萬二分同意。月光人上」、「其實而家月入3萬幾係屬於低薪一族😢」、「3萬-4萬元供埋樓自己啱啱好夠使，拍拖要食土」。

另有人則觀察到「唔買樓，無小朋友， 同屋企人住，就係第二個世界」、「無拍拖，30k-40k好好洗😌😌😌😌」、「如果有父蔭，唔使供養父母，又冇生小朋友，還可接受」、「3萬-4萬如果唔使供樓／租樓，家用唔使點俾，自己又唔大使，唔算太差⋯⋯但只要有同住宿有關嘅固定支出，壓力自然大…！」。

網民：10年前搵4萬元尚可以

有網民認真地稱「10年前搵4萬元尚可以的，今時今日起碼月薪6萬元才能過比較優質少少的生活了」、「一家五口而家基本開支都要4萬5」、「十幾年前40k就把炮，而家乜Ｘ都貴，今時今時搵30k、40k真係周街都係。叫做唔使就住就住咁消費，過住啲基本唔算豪又唔算差嘅生活。但唔刻意去慳錢，基本上月月清儲唔到咩錢／無乜剩錢再投資。其實購買力同十幾年前啲搵兩萬差唔多」。

有人則教路「會喺股票度創造萬五到兩萬一個月做零用錢」。然而除了花錢角度，有網民從工作角度去看，稱「搵呢個數嘅都係公司入面嘅夾心階層，高層講唔上，但又未到底層，而呢層又係公司最危險嘅一層，裁員永遠裁呢一批先，變相有錢都唔敢使」、「同意俾老細Chur死，呢個人工都唔係Junior（初級），但又唔係高層，老細預你乜都識乜都做到，你推唔走，唯有硬食」。

網民樂觀：比上不足比下有餘

有人則提出不同的生活態度，指「月入40000元，用月入兩萬五心態生活，你會過得很舒服！」、「我好樂觀，比上不足比下有餘，窮風流一世就夠」、「我搵3萬幾一個月，但我好開心喎，都唔覺得自己窮，唔怪之得啲幸福感排名，香港成日咁低啦，知足常樂呀！」。

另有網民提到「點解仲會有人用月薪比較生活指標，唔理你幾多月薪，咁你資產儲備呢？單有7萬-10萬元月薪無資產儲蓄，得債務開支都可以窮生活，得1萬-2萬月薪但有幾百萬資產儲蓄係另一個講法，係睇你捨得將儲備使幾多，使在邊方面，生活指標仲要考慮個人理財方向，使錢目標。完」。

有人則反指「你唔係精緻窮，你係冇理財能力，30k照去旅行生活正常一樣可以儲10k。完😅」、「如果Fresh grad（畢業生）而且份工有晉升空間，呢個人工過得起呢啲小奢侈」。

資料來源：larrylammusic＠Threads

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