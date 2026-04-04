走廊誇張奇幻復活節佈置 大門變窄門鄰居傻眼 網民：進入伊甸園嘅感覺｜Juicy叮

復活節有人趁長假期難得，加入大遷徙行列旅行去也；有人則認真過節，把家居像商場般細意粉飾一番，節日氣氛濃濃。一戶人家在走廊設置的誇張復活節奇幻佈置，大堆頭得把大門變窄門，令鄰居傻眼；網民卻嚮往地指，回家時有「進入伊甸園嘅感覺」。詳情見下圖及下文：

走廊誇張奇幻復活節佈置 大門變窄門鄰居傻眼 網民：進入伊甸園嘅感覺逐張睇↓↓↓↓

樓主：返屋企見到鄰居佈置

樓主今天（4日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「一返到屋企見到鄰居又佈置...🤣🤣唔識形容.....」。

相中見到大門外圍滿排成拱門狀的粉色花朵和絲帶，門前左右兩邊分別擺有兔仔和花瓶並伴有金蛋，門口地毯前還有兩「塊」復活蛋。

網民：好心機

面對這般獨特又誇張的佈置風格，有網民直覺地猜測「婚禮」、「係咪人哋婚禮攞返嚟㗎？」。

不過，也有不少網民相當欣賞這佈置的心思，指「幾正！」、「有啲氣氛」、「好心機」、「藝術家」、「其實望見佢咁有心裝飾，都係想望到嘅人開心些😆」。

網民：消防唔捉咩？

有人則指「滿滿嘅儀式感😂😂，不過放喺屋企裏面會好啲」；有網民則查問「你鄰居係咪外國人？好興節日佈置，如果唔阻礙到其他人的話，的確好有節日氣氛」；還有人嚮往地稱「進入伊甸園嘅感覺」。

對於有人把公共走廊變成展現個人風格的舞台，有看不過眼的網民卻擔心消防安全隱患，有網民直言：「消防唔捉咩？」、「阻塞走火通道 +大量易燃物放喺走廊同門口🌚」。

資料來源：sllaw9012＠Threads

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