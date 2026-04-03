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新界東海鮮檔卑劣手法移形換魚 網民揭穿游水黃花變死黃花 奸商大減價騙大叔落㗳｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:39 2026-04-03 HKT
發佈時間：15:39 2026-04-03 HKT

新界東一海鮮檔被揭發以卑劣手法「移形換魚」，把游水黃花魚變死黃花，奸商魚販以大減價10大元誘騙大叔顧客落㗳。詳情見下圖及下文：

新界東海鮮檔以一手法移形換魚 網民揭穿游水黃花變死黃花 奸商大減價騙大叔落㗳逐張睇↓↓↓↓

游水黃花$80死魚$70

樓主日前在社交平台Threads以「移形換魚」為題發帖，留言講述親眼目擊的奸商手法，指「話說前幾日去街市買餸，喺海鮮檔睇下望下，隔離有個阿叔喺度撩緊個膠兜嗰兩條黃花」。

樓主續指，「女漁販見勢就即刻攞起另一條死咗嘅黃花推銷俾阿叔話$70（識游水嗰啲$80），阿叔無理佢行咗去另一邊睇其他魚」。

樓主講述後續時稱「於是，女漁販趁阿叔不為意轉身將手上條死魚拋咗去劏魚男嗰邊」。

劏魚男攞返條游水黃花出嚟

奸計部署完成，「幾秒後，女漁販再攞起條游水黃花推銷俾阿叔$70，咁阿叔就落㗳買，然後按流程劏魚、交收，交易完成，阿叔攞住裝住條魚嘅膠袋離開」。

重點來了「大約10秒後，劏魚男攞返條游水黃花出嚟俾女漁販放返喺膠兜度賣」。樓主於是感嘆「 唉😮‍💨！我唯有以後儘量唔再幫襯佢啦！」。

網民：介唔介意講下係邊一個街市？

由於樓主並無透露地點，於是有好奇的網民查問「介唔介意講下係邊一個街市？」。厚道的樓主始終無意公開海鮮檔詳情，禮貌回應「唔係幾好嘅，只可說是新界東」。

資料來源：fion.cheungsiufong＠Threads

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