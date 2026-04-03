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鬼祟潛屋邨走廊疑淋液體 「大俠」怪漢再出動 網民搭𨋢撞到正 網上緝兇｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:25 2026-04-03 HKT
發佈時間：13:25 2026-04-03 HKT

一名以長尾夾自製尖頂報紙帽，手持棍狀物體，一身打扮像「大俠」的口罩怪漢，早前鬼祟潛入屋邨或居屋走廊懷疑在一單位外淋液體，一舉一動被天眼鏡頭拍攝下來。這位「大俠」近日懷疑再次出動，有網民搭升降機時撞到正，事後在網上緝兇。詳情見下圖及下文：

鬼祟潛屋邨走廊疑淋液體 「大俠」怪漢再出動 網民搭𨋢撞正網上緝兇逐張睇↓↓↓↓

去年8月疑犯案

樓主早前（2日）在社交平台Threads上載一條攝於去年8月的短片發帖，留言指「頭先俾我見到，搭𨋢有條友好似片中嘅人......」。

從樓主上載的舊天眼短片見到，「大俠」犯案前已早有準備，不但戴上口罩，還把報紙卷成尖帽狀，以長尾夾夾實駁口，笠在頭上倒有幾分大俠感覺，加上手持的棍狀物體，造型更是神似。

抬頭偷望鏡頭

片中見到「大俠」鬼祟潛入疑似公共屋邨或居屋走廊，走到一大門前抬頭偷望一下天眼鏡頭，下意識地整理報紙帽後，把手放入疑似載有黃色液體瓶子的手抽膠袋內，再行前一步有所動作。

天眼鏡頭還捕捉到「大俠」轉身離開，在走廊漸行漸遠的全程。由於戴報紙帽也無法遮擋「大俠」的容貌，有好心網民建議樓主「下次再見到佢話聲佢聽唔好慳用報紙喇」。

網民：佢喺度做乜嘢？

由於天眼鏡頭的角度問題，不少網民好奇「大俠」究竟在大門前做了甚麼事，查問「是否想爆格」、「咁佢喺度做乜Ｘ嘢呀？」、「似淋紅油驚淋到自己」、「鬼鬼鼠鼠用報紙📰遮住個頭+戴口罩😷唔俾你拍到佢個樣咁醒目😟😟佢隻手拎嘢出嚟？」。

樓主現身回應時指，「係呀，佢好唔專業」、「想喺門口淋液體，咁啱我喺門入面，開門佢走人」。

有網民則留言分享類似經驗——「我都撞過啲私煙攝宣傳，我揸支棒球棍，開門叫佢執返啲垃圾走🤣🤣🤣」。

資料來源：kenny198523568＠Threads

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