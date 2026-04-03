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將軍澳單車館公園櫻花樹 驚喜結出櫻桃小丸子 網民提供詳細打卡位置｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:38 2026-04-03 HKT
發佈時間：10:38 2026-04-03 HKT

落花凋零，漫天飛舞的告別，華麗謝幕，卻在枝頭悄悄留下伏筆，結成纍纍果實，像一盞盞紅燈籠，藏著整個未完的春天。

開花結了果。將軍澳單車館公園櫻花樹驚喜結出一串串櫻桃小丸子，網民熱心報料之餘，還提供詳細打卡位置。詳情見下圖及下文：

將軍澳單車館公園櫻花樹 驚喜結出櫻桃小丸子 網民提供詳細打卡位置逐張睇↓↓↓↓

樓主：櫻桃一串串

樓主早前（1日）在社交平台facebook群組「將軍澳主場」上載短片及相片發帖，留言指「早晨！櫻花謝了，櫻桃一串串」。

將軍澳單車館公園悉心栽種的櫻花樹，近年吸引不少市民專程追櫻。公園內月前早早開花的其中兩棵櫻花樹，花兒謝了後靜靜地炸出一樹果實，樹上掛著一串串櫻桃，成熟的紅、青澀的綠，一派怡人田園氣息。

網民雀躍地指「星期六去睇吓」，並查問「請問是那裏？」，樓主熱心回應指「將軍澳單車館公園」、「最先開花嗰兩棵樹」，並附相片幫忙定位。相中見到兩棵櫻花樹，正位於毗鄰尚德那邊的出入口，極限運動場附近的兒童遊樂場旁。

網民好奇：可以食用嗎？

有熟行情的網民還留言指，記得現場之前種有八重櫻，但後來換了鐘花櫻桃，估計八重櫻可能不適合在將軍澳種植，於是換畫。

還有人好奇「這些櫻桃🍒可以食用嗎？🤔️」，樓主回應時坦言「唔知，我只觀賞」；另有人提醒「 一般公園都唔食得，有落藥水」、「這個是苦櫻桃，不可以食用」。

資料來源：Ivy Cao＠facebook將軍澳主場

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