屯門人「專屬儀式」惹熱議！巴士駛入屯公竟集體做一事？屯門友：這是生存守則｜Juicy叮

有屯門網民在社交平台分享每日巴士駛入屯門公路後，車廂內便會上演一幕奇特的景象：乘客們不約而同地瞬間做一件事，彷彿是屯門人的「專屬儀式」，帖文瞬間引發共鳴，有屯門網友更認為是屯門人「係生存要學既守則」。

屯門人「專屬儀式」惹熱議！巴士駛入屯公竟集體做一事？屯門友：這是生存守則↓↓↓↓

有網民近日在社交平台發帖表示：「屯公一上車，有三個人不約而同咁打電話」，據樓主觀察，這些通話內容驚人地一致，是在巴士上屯門公路後向家人發出的「開始煮飯」的召喚：「我轉咗車，預四個字返到」、「老婆，我啱啱上咗車喇」、「Emma can start cooking la」。

樓主：等人有個知字好預啲

過往，不少屯門網民不時在網上大呻，屯門公路長期面臨早晚繁忙時間嚴重塞車的問題，這次樓主卻未有將這種「集體儀式」歸因於塞車而導致車程冗長，但他在帖文中有感而發，認為這種習慣非常好，「簡單講聲，等人有個知字好預啲，good ar」。

這個帖文瞬間觸動了無數打工仔的心弦，樓主其後亦再次發文，感嘆「原來大家都咁有交帶」，並表示：「屋企有人等你開飯 真係好幸福，珍惜！」

網民：係屯門人都識㗎啦

帖文瞬間引發熱議，不少網民表示自己也是「屯公報到」大隊的一員，有網民若有所指地點出：「係屯門人都識㗎啦，係生存要學既守則lo。」彷彿暗示了屯門友長年累月與屯公「搏鬥」，進化出的家庭生存智慧，有網民坦言：「如果塞車我會wtsapp my mom」、「原來個個都係咁」、「每次到轉車站一定係咁」。其中，「Emma can start cooking la」一句更成為焦點，有網民笑言，這句說話一聽就懂，有網民再作出「翻譯」：「準確嚟講係：『M呀，鏡是撻Cooking喇』你知咩料啦」，樓主亦笑著同意，更有趣的是有另一位網民分享自己「長老」也叫Emma，所以他回家前也是高呼：「emma煮飯啦」，引來樓主回應「Emma好煮得」。

為何巴士一上屯公便要報到如此重要？多位屯門街坊網民紛紛認為，這可讓家人更精準預算回家的確實時間，亦令到打工仔回家後，可以吃到一口新鮮的飯菜，有網民直指，這通電話是「老婆order要，因為要蒸魚」，為了讓那條鮮魚在自己踏入家門的一刻，能以最完美的姿態上桌，時間的掌控必須精確到位。

網民：上一代已有、唔打會畀人鬧

原來「屯公報到」在上一代已開始，有另一位網民分享童年回憶：「細個嗰陣，老豆（坐）㗎巴士去到海員學校就打電話嚟嗌定蒸魚，一返到就啱啱好開飯。」有網民更半開玩笑地表示，不遵守此守則的後果極其嚴重：「我屋企都係咁...唔打會畀人鬧。」

有作為妻子的網民亦表示，這樣做是「唔想老公返到嚟未有飯食或者d餸凍哂唔好食」，樓主也溫馨回應「你老公真係有福」。此外，有網民笑稱自己更進一步，「我去到轉車站叫定keeta」，務求一回到家就能享受美食，樓主也大讚「就係要咁有效率」。

來源：xxxkimmmmmy＠Threads