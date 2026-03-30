自私鞋子戶「成張圖鹹魚味」 走廊掛軟鞋櫃插滿30隻鞋 網民分享變態偷鞋往事｜Juicy叮

有自私的「鞋子戶」把鞋櫃搬出走廊，在牆上掛上插兜款式的軟鞋櫃並插滿30隻鞋。相片被放上網公審，有網民看不過眼，嘲笑現場「香味四溢！」、「成張圖鹹魚味」，並有人分享了一宗令人嘔心的變態偷鞋往事。詳情見下圖及下文：

自私鞋子戶「成張圖鹹魚味」 走廊掛軟鞋櫃插滿30隻鞋 網民分享變態偷鞋往事逐張睇↓↓↓↓

掛8X6共48個位軟鞋櫃

樓主昨天（29日）在社交平台Threads以「鄰居日常」為題上載走廊軟鞋櫃相片發帖，留言指「如果你係佢鄰居，你覺得咁樣有冇問題？」。

相中見到大門旁的走廊牆上，善用了極狹窄的瓷磚位，掛了一個8 X 6，共有48個位的軟鞋櫃，當中32個位被用上，插了兩支噴劑，和15對，即共30隻不同款式的男女裝鞋，連同門外地上的兩對鞋，現場共有17對鞋。

網民掩鼻：臭氣昏天

網民力斥這種自私行為，反諷「香味四溢！」、「唔放一個鞋櫃喺出邊走廊，已經好俾面大家了😅」。

有人掩鼻直言「臭氣昏天」、「成張圖鹹魚味，好自私的一家人，把臭味留在走廊，自己房間乾淨」、「啲鞋擺得高過腰就唔Ｘ得＋拎高對臭鞋俾人聞，鞋又污糟又臭，經過好Ｘ想作嘔，寧願佢放晒落地（我踩多兩腳）」。

有人則正經地指「擺出嚟走廊已經好有問題」，有包容的網民也不能接受，稱「呢個有啲誇張，放幾對鞋我覺得可以接受，但唔係成屋鞋囉😂」。

網民：細菌走廊滿處飛

有人則擔憂「細菌走廊滿處飛，不衛生，自私自利，😂🤣🙈🙈」，以及「點解佢哋會唔怕走廊有蛇蟲鼠蟻甴曱躝過，我絕對唔敢擺門外面」。

有網民還想出多種「回禮」方式：「每一隻鞋窿送一件禮物俾佢。譬如：田雞、小強、蜘蛛蛋、臭屁焫蛋、衣蛾蛋、蠶繭、棉花糖、花蜜、香口膠、燒肉等等。又可以放啲植物種子例如綠豆、蠶豆等，越粗生越好，記得得閒幫佢淋吓水。等佢日日開盲盒日日有驚喜。」

還有人滿肚復仇大計，笑指「啲鞋睇落好肚餓，要請佢地食蝦醬腐乳」、「我會全部倒啲萬能膠落去⋯⋯」、「會唔會有人屙尿落去？🤣🤣」、「每對掉走一隻，掉到有咁遠得咁遠」、「識玩一定倒瀉嘢飲🤡」。

網民：小心變態佬食鞋

有網民好心提醒「小心有變態佬過嚟食鞋」。有人更加分享了「鞋子不翼而飛」的核突經歷：

「以前我媽都會喺屋企門口放鞋，當然唔係貴嘅鞋，只係會放落一落街嘅拖鞋等。有次我媽唔見咗對女裝厚底粉紅色人字拖，之後隔咗一排，有次我出門口等𨋢個陣，撞到隔離屋嗰男人咁啱出門口，佢著住咗同我媽之前唔見咗嗰對女裝厚底粉紅色人字拖一模一樣嘅拖鞋😑🤮」。

資料來源：dickyhui＠Threads

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