門外疑現詭異踩線記號 獨居戶驚到唔敢去廁所 網民拆解煙頭、釘、紙皮石格數密碼｜Juicy叮

有獨居戶懷疑被賊人在門外擺放詭異的踩線記號，驚到廁所都唔敢去。對於一對擺放端正，好比肅立的「煙頭＋釘」，網民嘗試細意拆解煙頭、釘、紙皮石格數當中潛藏的可疑密碼。詳情見下圖及下文：

門外疑現詭異踩線記號 獨居戶驚到廁所都唔敢去 網民拆解煙頭、釘、紙皮石格數密碼逐張睇↓↓↓↓

樓主：屋企門口被放煙頭同釘

樓主早前（26日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「X，好X驚，屋企門口被人放煙頭同埋釘，放到好X端正，貼埋一齊，好似同我肅立咁。係被人做記號定係我諗多咗😭近排屋企得我自己一個」。

樓主：發現個下驚到廁所唔敢去

樓主描述的令人不安景象相當到位，但見一個煙頭與一支釘子被整齊且緊密地擺放著。

由於樓主強調「近排屋企得我自己一個」，這份獨居狀態更增添恐懼，在回應欄補充時坦言：「近排都係下晝出門口😭」、「發現個下真係驚到廁所唔敢去」、「嚇到我房門都鎖埋😖」。

高科技保安法——裝cam

樓主的恐慌在網絡上引起網民關注，紛提供建議協助保障居家安全。不少網民都擔心這可能是一個不懷好意的「記號」，提醒樓主「出入要留神」。

有人務實地提供多種安全建議，包括高科技的「裝cam（鏡頭）」，買一款「當有人經過你屋企佢會自動響，有提示」，甚至買鎖加強保安「建議大門內裝多幾個鎖頭，屋入邊可以多重反鎖」。

低科技保安法——門口擺對男人鞋

有人作低科技建議，如「擺對男人鞋喺門口」、「擺空城計，長期打開度門」、「你不在家時，屋企長期播放收音機節目，等佢以為有人」、「長開電視或播音樂，出門口同空氣講byebye（拜拜）、「整個收音機，或電視機成日開住」。

另有人提出「回到家同空氣講返嚟啦今日無出去咩」、「如果有拜神咁你出門口嘅時候燒一燒枝香喺門口，多數人都會覺得屋裏面有人／好快會返屋企」、「黐個欠債還錢係門口，佢即刻轉目標😂」、「錄製啲狗吠聲，同人聲，冇人嗰陣循環播放」。

對於已發現的「記號」，有人直接建議「一腳踢到佢冇雷公咁遠啦」、「掃走佢咪無咗囉」；但細心的樓主則謹慎地回應：「我嗰陣都係踢走，不過好似收埋更好，萬一真係有咩發生都叫做證據😔」。

網民提混淆視聽做法

有網民建議採混淆視聽法，「放多粒釘同煙頭，大一大佢」，甚至「放多幾個喺同層唔同單位」、「你黐多幾個煙頭喺隔離屋咪得」、「幫佢加夠30支煙同50口釘😂」。

網民拆解煙頭＋釘密碼

有人則實牙實齒地指明這是踩線，稱「擺得咁整齊可能會有啲目的，似記號，你試下唔好咁定時出入」；有人更加嘗試細意拆解煙頭、釘、紙皮石格數當中潛藏的可疑密碼——

•釘代表一人，好少用呢啲釘，除非你附近有木板工程；

•釘係老人、煙係後生、格數係出現時間；

•一支煙，一支釘，代表賊人發現你有一個老人家，一個後生男喺屋企，打橫代表成日有人！我估㗎咋。

網民：純屬巧合

不過，也有網民從「巧合」的角度去解釋，有裝修師傅提出：「食完煙唔小心跌咗煙頭同枝針其實都好合理」。

有好眼力的網民進一步解釋：「呢隻係拉釘條芯，通常裝冷氣換鋁窗門都用，可能有條Ｘ街喺你隔離左右做小工程，喺走廊食煙兼打釘🤔」，建議樓主「可以問問樓下管理處今日有無你住家方向換冷氣或窗，因為做記號通常揀唔顯眼地方mark（標記）」。

樓主對此回應：「多謝師兄小知識 ，我幾相信呢個講法😭但係都係好驚」、「係，不過發現個下真係驚到廁所唔敢去」。

資料來源：mck_l1＠Threads

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