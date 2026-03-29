大埔公屋戶食煙燻臭走廊 鄰居硬食二手煙忍無可忍 鐵閘貼粗口大字報鬧爆 網民憑一細節猜出苦主年紀｜Juicy叮

有大埔富蝶邨公屋居民懷疑在家中開門吸煙，煙味傳出走廊，惹硬食二手煙的鄰居不滿，在忍無可忍下，把粗口大字報貼上鐵閘公審。看熱鬧的網民則憑大字報一用字細節，約略猜出了苦主的年紀。詳情見下圖及下文：

大埔公屋戶食煙燻臭走廊 鄰居硬食二手煙忍無可忍 鐵閘貼粗口大字報鬧爆 網民憑一細節猜出苦主年紀逐張睇↓↓↓↓

版主：富蝶邨街坊溫馨提示

社交平台facebook群組「公屋討論區」早前發帖上載相片，留言指「大埔富蝶邨街坊溫馨提示🔔🔔🔔」。

大字報寫著「你食煙食X到成層樓走廊都係煙味呀！你閂埋門食自己生肺癌就算啦，請唔好影響到人，XX你呀，死X老＠＠」；大字報旁還貼上一張「嚴禁吸煙」告示。

帶「語氣」的「溫馨提示」

這一紙帶有「語氣」的「溫馨提示」，旨在呼籲住戶自律，勿開門吸煙，以免煙味影響鄰里。事件意外地引發網民的情緒反應，形成反吸煙與維護個人權利兩大陣營——

反吸煙一派直言「吸煙的人最自私」，大讚告示內容「好文明」、「夠警世」。

有人順道分享自身被二手煙困擾的苦況：「我隔離屋嗰條友仲衰，行出走廊尾食，成條走廊臭晒」、「我屋企嘅走廊都係咁，食煙有自由，但係打開隻門嚟食，成個走廊都係煙味」。

另一派網民：尊重個人空間權利

另一派留言的網民則提到尊重個人空間權利這點，指「每個人都有食煙的權利的」、「人哋喺自己屋企食煙，講真嗰句關你Ｘ事咩？你係宇宙中心圍Ｘ住你轉呀而家」。

有人更加提醒「佢喺自己屋企食，冇閂門都係合法wo（喎），你貼人大字就有可能犯例」、「你貼呢張嘢喺佢門口，佢真係咬住你斷正嘅話，你可能仲麻煩」、「咁樣貼，小心自己比人返告轉頭，被扣分」。

網民：@@係80年代回憶

另有一心看熱鬧的網民，細意端詳大字報的用字細節，約略猜出了苦主的年紀，指「好有心，打完用sticker（貼紙）紙print（列印），嗰兩個@@簡直係80年代嘅回憶，不論打機、icq、msn都成日用，估計貼嗰個應該係80後 🙌」。

根據房委會的「屋邨管理扣分制」，「在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃著的香煙，包括已啟動的另類吸煙產品（如電子煙、加熱煙產品和草本煙）」可扣5分，但在單位內吸煙不屬扣分範圍。而根據香港法例第371章《吸煙（公眾衛生）條例》，住宅單位內也不是法例定義的禁煙區。

資料來源：facebook群組「公屋討論區」

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