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擬手寫50張六合彩當散水餅 網民奇怪：何不買電腦飛？ 打工仔自爆涉及一重要原因｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:45 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-28 HKT

一名即將離職的打工仔原本想趕上潮流，擬親自填寫50張六合彩彩票當散水餅送贈同事，卻擔心此舉工序太多，加重投注站職員工作量而卻步。期間，更交代了堅持選擇手寫彩票，而不買六合彩電腦飛的重要原因。詳情見下圖及下文：

擬手寫50張六合彩當散水餅 網民奇怪：何不買電腦飛？ 打工仔自爆涉及一重要原因逐張睇↓↓↓↓

樓主：老人家唔鍾意食甜嘢

樓主早前在社交平台Threads以「散水餅」為題發帖，留言指「本身諗住散水送50張$10六合彩俾啲同事（🤫因為太多老人家唔鍾意食甜嘢🤫），自己填50張唔緊要，但諗到入馬會會搞死幫我入飛counter（櫃檯）嘅staff（職員）我都係收收皮先」。

有見及此，網民紛獻計提供實用的落注攻略，讓這份別出心裁的散水餅得以順利實現。

網民：職員處理大量彩票具效率

有網民無有怕地解釋，櫃檯職員處理大量彩票相當具效率，指「個員工都係將你嗰50張飛入咗落部機度，部機自己會搞，成個過程1分鐘內搞掂」。但網民補充，「除非你自己畫得唔好，畫得唔好嗰啲會彈返出嚟，佢會叫你自己再搞返好佢」。

另有熟門路的網民建議：「好似可以買現金券，再去自助機一注一注咁出飛」；還有人教路「唔識就問企（投注站）大堂啲職員」。樓主則在回應欄自認不熟悉流程，好奇地回應「咦，係咪可以自己入㗎？我好少入馬會所以唔知!?(･_･;?」、「好，我得閒去問問，唔該你」。

網民建議乾脆買「電腦飛」

有網民網直截了當地建議樓主乾脆買「電腦飛」，便可省去人手填彩票的麻煩，獲樓主身回應，指「要$20張🤫🤫🤣🤣」。

原來一切與「散水餅」成本有關，因一張電腦飛共有兩注，總額20元；而手寫的自填彩票則可買1注，10元有交易。

資料來源：kamanwongggg＠Threads

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