單車男馬路喪玩「廁紙風箏」 目擊者：荃灣飄逸到葵涌 網民斥危險並發現另一疑點｜Juicy叮

一名坐單車尾的青年早前在葵涌邨附近馬路喪玩「廁紙風箏」，拿著大卷廁紙沿路不斷拉出，單車像婚紗般拖著長長的白色尾巴而行，廁紙遠看像絲帶般飄揚。

另有目擊者大爆兩人疑曾在荃灣荃富街一帶出沒；還有人上載馬路上的「廁紙」殘骸相片佐證。網民怒斥單車男的舉動危險，擾亂司機視線之餘，同時發現事件中有另一疑點。詳情見下圖及下文：

單車男馬路喪玩「廁紙風箏」 目擊者：荃灣飄逸到葵涌 網民斥危險並發現另一疑點逐張睇↓↓↓↓

單車尾拖著長長廁紙

樓主早前在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載短片發帖，留言指「揸車見到你會點？」。

片中見到天色已晚，一輛車尾坐有乘客的單車在葵涌邨附近馬路駛過，車尾拖著長長的廁紙，而這些廁紙，正是從尾座青年手上的大卷廁紙揚出。短片隱約見到青年疑不斷轉動大卷廁紙，以便甩出廁紙。

有回應的網民爆料：「我們在荃富街2點左右買Ｍ記（麥記）完後經過天橋下面見到好長條紙巾…（不過沒有影紙巾…都唔知發生甚麼事），原來就是這個片段…😰」；另有和應的網民上載馬路上的「廁紙」殘骸相片佐證。

正義的網民強烈譴責事件「揸車見到呢啲即刻ＸＸＸ佢啊」，樓主也在回應欄稱「擾亂司機視線」影響行車安全。

網民質疑大卷廁紙來源

有人則怒斥「玩緊乜X？咁X樣浪費紙張？」、「佢會有一日屙屎冇廁紙」。另有網民對青年拿著的大券廁紙起疑，估計「公廁偷出嚟」、

「肯定偷公廁廁紙....」或「可能公廁偷嘅」。

有好想像力的網民則笑言場面有經典電影《倩女幽魂》的感覺，是「《倩女幽魂》馬路編........」；有人則想起《天若有情》，形容是「浪漫，華Dee」。

網民錯重點：咩廁紙咁犀利唔斷

有網民直言這就是「年少輕狂」。有人戲稱「放風箏啫」、「好飄逸😂」、「是怕回程迷路的好方法」，並錯重點地查問「咩廁紙咁犀利唔斷🤣」。而面對此類危險行為，還是有網民嚴正地建議應報警處理：「報999」。

資料來源：Din Dong ＠facebook車cam L（香港群組）

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