細心司機慢駛避讓 群鴿中環馬路搶食險惹殺身之禍 網民一細節看穿餵鴿人歹毒心腸｜Juicy叮

有網民日前拍攝到一群野鴿在中環馬路搶食，差點惹來殺身之禍的一刻，幸而片中受影響的細心司機慢駛避讓，群鴿小命得以保存。網民看過短片後，憑一細節看穿餵鴿人的歹毒心腸。詳情見下圖及下文：

細心司機慢駛避讓 群鴿中環馬路搶食險惹殺身之禍 網民一細節看穿餵鴿人歹毒心腸逐張睇↓↓↓↓

樓主：故意撒麵包碎喺馬路中心

樓主昨天（26日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「司機心哋善良、好有大愛😃好人一世行運 ～ 🙏🙏🙏」。

樓主續指，「相反有啲人故意撒麵包碎喺馬路中心，專登引啲白鴿飛落嚟俾車撞，其人心腸之歹毒，行為之可惡，人人得以誅之呀！」。

目測約40隻野鴿在場

現場為中環皇后大道中一帶，大群野鴿在馬路中心覓食，目測約40隻野鴿在場邊食邊擋路，駛經的車輛需緩慢行駛避讓，輕力響咹，慢慢前行把野鴿嚇飛，最終衝出重圍，安全並完美的解決事件。

這宗馬路「餵鴿險變殺鴿」事件引起網民關注，有人第一時間把矛頭指向「故意撒麵包碎」的餵鴿人，怒斥：「路中餵鴿啲人想攪事，引注意，正衰人。。。👎👎👎🤬🤬🤬」、「故意撒麵包路中間吸引白鴿過來食，然後被車撞。這樣的惡種就應該基因滅絕，所以我詛咒他死全家」。

網民：引啲鴿被車車死

網民繼續怒斥「這人必落地獄」、「可恥嘅人，專登引啲白鴿去馬路中間食嘢。呢啲係謀殺」、「呢啲人唔係餵鴿，引啲鴿被車車死，歹毒到不得了」、「好明顯唔係餵鴿，係殺鴿，真正餵鴿嘅人唔係咁」，建議「應該用天眼去捉呢啲故意灑食物喺馬路餵雀嘅變態人！」。

有疑似目擊證人留言「上次都係咁，但係已經變咗凶案現場，又係中環街市出面」；還有人稱「呢個位已經唔係第一次灑出馬路，之前有睇過其他post（帖文）」、「上星期已經有人特登在（呢）度附近一帶灑米，已經有白鴿車死」。

另有心思細密的人估計「主要目的係等啲鴿製造塞車，導致更加多人討厭鴿，其用心之險惡死後應永不超生」。

有網民分享慘痛見聞：「我呢邊啲白鴿已經俾人餵到唔驚人唔驚車，所以成日都見到佢哋喺馬路中心俾車車死⋯⋯🤦🏻‍♀️」、「急灣位半夜放pizza（薄餅），將軍澳見過」。

網民：車過去條軚唔使要

有網民集中稱讚「個司機有品」。不過有人從車主角度出發，指「車主未必係大愛，車過去，依個量，條軚唔使要」、「車過去整污糟車軚㗎，錫車之人唔會咁做」。

有人續解畫，指「司機好唔好人完全唔關事，因為成架車碌過啲白鴿，啲血肉羽毛全部黐住晒個車軚，甚至捲入車裏面，到時清潔，維修費一大筆，正常車主都唔會咁做😓」。還有細心又好心的網民建議，「下次見到啲麵包碎真係要掃返走」。

資料來源：2o2__oliver__jamie＠Threads

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