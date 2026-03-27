萬元靚鮑溏心風暴 港媽狠下一「毒手」變湯渣 網民齊爆糟蹋貴價食材慘案｜Juicy叮

一名廚師近日自爆溏心風暴，肉赤地講述家中珍藏的30頭吉品溏心鮑魚遭遇不測，被母親手起刀落，下一「毒手」即慘變煲湯料的經歷。網民大嘆暴殄天物的同時，也哭笑不得地爆出更多貴價食材被家人誤用的嘥料慘案。詳情見下圖及下文：

萬元靚鮑溏心風暴 港媽狠下一「毒手」變湯渣 網民齊爆糟蹋貴價食材慘案逐張睇↓↓↓↓

樓主：煲湯成本用咗萬幾蚊

樓主早前在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「媽媽見我的30頭舊吉品溏晒，切晒啲心，用來煲湯！一煲煲咗萬幾蚊，赤到我，瞓咗覺都彈起身」。片中見到湯勺滔起鮑魚渣和紅蘿蔔。

樓主並在回應欄補充，「因為（30頭舊吉品溏鮑）可以炆，煲湯成本用咗萬幾蚊」。

網民安慰：都係食落肚遮

有同情樓主的網民指「睇到都覺得心痛」，也有人「齋睇都覺得肉赤 😂」。另有人好言安慰，指「好唔好飲先，最重要🤣🤣」及「至少好好飲」。

有人更直白地表示：「買嚟食㗎嗎，食咗落肚啦，冇問題😄」、「都係食落肚遮🤣」、「自己食嘅都好啦」、「都係食落自己個肚啫，唔緊要啦！☺️」、「至少有你份（食）吖⋯⋯」、「一家人一齊食大家有口福 大家高興已經值得」。

有網民則從另一角度勸解，指「好彩佢唔係以為發晒霉，直接掉咗佢」、「好過好多媽媽收埋到發霉都唔捨得食」，有人甚至建議「抽返幾舊去炆：（」。

和牛變菜心炒牛肉

這宗「鮑魚慘案」引發不少曾有類似暴殄天物經驗的網民共鳴。不少人敞開心扉，分享了自己或朋友類似的肉赤經歷：

和牛變菜心炒牛肉：「我都試過，俾工人拎咗我啲成千銀嘅和牛，俾佢菜心炒牛肉…重點係，係工人自己食，我冇得食😂（我發現到係因為我入廚房見到有菜心炒牛肉，而牛肉嘅色水完全唔似平時啲牛肉，我一問佢先知），所以你有得飲已經好好！」

頂級紅酒變炆牛尾：「有個名人個媽媽見個仔將啲紅酒（Lafite）放喺洗手盆下面用咗嚟炆牛尾😇」。

西班牙火腿炒津白：「我之前喺西班牙買咗舊伊比利亞火腿返嚟，有一日我阿媽拎咗嚟炒津白，炒之前仲要出一出水😂」。

蟲草花蒸雞變蟲草蒸雞：「我同事個工人用蟲草蒸雞，佢以為蟲草就是蟲草花…………成蚊嘢一碟蒸雞😂😂😂」。

大嚿金華火腿煲湯：「（工人）將我friend（朋友）雲南帶俾我做手信嗰一大嚿金華火腿，成嚿攞晒嚟煲冬瓜湯，可能佢試咗味先，我返屋企佢第一時間話我知佢完全冇落過鹽」。

威士忌當燒酒：「咁我99（奶奶）攞咗屋企支麥卡倫（威士忌品牌）嚟當燒酒咁出水用都唔係好傷啫😂」。

其他慘案還有：

•「朋友老母將三文魚生蒸熟來吃😆」；

•「我都試過因為我阿哥返嚟食飯，我阿媽一嘢煲咗我包$1500嘅花膠，cＸs😭」；

•「工人姐姐一次將一斤鱷魚肉煲湯；我問：咁鮮甜，下星期再煲。姐姐答：要再買😣」；

•「試過喺北海道拎啲白粟米返嚟，諗住大家一齊當水果食，屋企人話想用嚟做粟米羹」；

•「我老母將我袋帆立貝刺身全部一次過烚熟晒🤗，唔係好貴嘅$600左右啫，但係所有帆立貝係overcooked（過熟） 🤗🤗，唯一可以讚嘅係鮮甜嘅」；

•「咁我買箱糖心蘋果返嚟，佢哋切晒話爛咗，成箱掉晒，都唔算好肉赤啫；🥺佢哋覺得個糖心=隻蘋果喺入面熟爛咗，係搬返嚟有啲重同冇得食， 你個邊就又貴又好味😋😋😋」

網民妙法免重蹈覆轍

面對這些屢見不鮮的「慘案」，網民們提供實用建議避免重蹈覆轍：「放屋企的貴嘢最穩陣就貼Label（貼標籤），否則不明文規定為屋主所用🙈」、「凡是屋企有唔識貨嘅人，一律建議唔好擺啲靚嘢喺屋企！」。

資料來源：home_little_chef＠Threads

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