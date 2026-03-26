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瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:14 2026-03-26 HKT
發佈時間：11:14 2026-03-26 HKT

網絡瘋傳香港快運一班由沖繩回港的航班，有旅客在日本機場疑因走私香煙被海關截查的事件，帖文引發大量網民熱議食花生。

《星島頭條》已就事件向香港快運查詢。

瘋傳沖繩回港快運寄倉走私煙斷正 行李篋倒出一片煙海震驚全場 網民：諗住賺機票錢，而家賺到留日！↓↓↓↓

有本港網民本周一（23日）在社交平台發佈現場照片，樓主在帖文中表示：「條onX搭快運諗住寄倉走幾十條私煙」，分享有旅客在日本機場疑因走私香煙被海關截查，直指對方「依家被人的咗去日本海關」。

綜合樓主上載的相片及身在現場的其他網民留言，事發地點在沖繩機場的香港快運（UO）UO827航班登機櫃位前。相中可見，數個黑色及軍綠色的大型旅行袋被打開，地上鋪滿了香煙，樓主雖指「數十條」，但目測至少過百條，場面極為「壯觀」。

數個大行篋塞爆香煙

幾名相信是涉事的旅客，正在職員的監視下狼狽地整理行李，似乎被要求將所有物品取出檢查。另一張相則拍到，有旅客的行李車上堆滿了多個行李袋，相信與事件有關。

帖文引發熱烈迴響，並被瘋狂轉發，不少網民都對事主的行為感到驚訝，直言「咁多好難唔捉喎」、「當啲海關傻㗎」，有網民更抵死留言：「好笑，咁多人留言可以話『有咩問題』，而家係走廿條唔係廿支煙呀！唔好以為唔會過X光機咁X戇X啦，你當日本海關流架？」

過百條煙值幾錢？網民計數：一轉隨時賺5萬

樓主原稱事主帶「幾十條」私煙，但眼利的網民從相片估計，現場的香煙數量遠超此數：「呢度點止幾十條」、「應該過百條」。

有熟悉行情的網民更即席計數，指出走私香煙的利潤可觀：「齋估都賺HK$5萬蚊一轉起」、「每人帶300條，成本190-210/1條，當380出一條 利潤落係57000一轉...袋50k左右啦一轉」。高額利潤引來網民嘲諷事主：「諗住賺機票錢，依家就賺到免簽留日本」，揶揄他們因小失大，隨時面臨法律制裁。

日本出境點解會被捉？網民分析三大可能

事件最讓網民好奇的是，為何在日本「出境」時會被截查，一般而言，各地海關主要針對「入境」旅客進行檢查，網民對此提出多種分析，有網民指出，「托運一定會兩邊照X光（日本出口同埋香港入口都會照）」，因此想蒙混過關基本上無可能。

有網民則推測認為，可能是航空公司地勤人員在辦理登機手續時，發現行李數量及重量極不尋常，懷疑涉及走私活動，因此通報海關處理。有網民則認為，日本海關或免稅店職員或會查問旅客目的地，若得知是前往對煙草有嚴格入境限制的香港，或會拒絕出售大量香煙，甚至通報有關部門。

網民曬相指有他人走私煙 疑屬慣犯

雖然涉事旅客身份未明，有網民曬相分享親身經歷，顯示一名女子在整理寄倉行李，依稀看到行李篋內似藏滿香煙，該網民表示：「依個早幾日，佢地成功過關。」有

網民又分享親身經歷，指曾目睹有旅客將大量香煙藏在身上，以避過手提行李限制，並指「應該係慣犯」。有網民又推測，這批旅客的最終目的地可能並非香港，可能將私煙轉運其他地方圖利。

來源：shinnosuke_nohara_jp＠Threads

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