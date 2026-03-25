暗戀定逆襲？港女茶記叫檸茶驚現「檸檬山」 網民笑瘋：老細睇到未？女事主親解迷思｜Juicy叮

一杯熱檸茶可以有多足料？有女網民在社交平台分享叫檸茶的震撼相片，女事主坦言一見便「笑咗出嚟」，引爆網民熱議紛紛揣測涉事茶餐廳伙計的動機。

暗戀定逆襲？港女茶記叫檸茶驚現「檸檬山」 網民笑瘋：老細睇到未？女事主親解迷思↓↓↓↓

從女網民在「香港茶餐廳及美食關注組」FB專頁上載的相片可見，一個普通的外賣紙杯中，盛載著一杯熱檸檬茶，但是杯中的主角並不是茶，而是檸檬！目測至少有七至八片厚切檸檬，層層疊疊，幾乎佔據了整個杯子，形成一座「檸檬山」，茶水反而成了配角，只浸潤著檸檬片的空隙，場面非常誇張。

這杯「重本」檸檬茶，除令樓主留言表示「笑咗出嚟」，亦同時引來大批網民留言，大呼「賺咗」、「發達了」，認為「成個檸檬豪畀你」，實在是「真材實料」，有網民笑言這杯應改名為「檸底加底」，甚至是「茶檸檬」。

超足料背後原因惹揣測

網民們亦紛紛化身偵探，競猜這杯「爆檸」茶的由來，而樓主亦現身回應各種迷思，不少網民笑指是「老細得罪咗水吧」，或者是水吧員工「返埋今日」最後一天上班的傑作。

不過，最多網民開玩笑估茶餐廳伙計或老闆向女樓主有好感，因此才大獻殷勤：「梗係靚啦，姐姐踏你糖，哈哈！」「你肯定同老闆有路」「自己友！無計！」「好錫你~」樓主則風趣回應：「有就唔止咁少，沖夠一壺慢慢嘆。」

有網民亦抵死地猜測：「老闆：批檸檬差唔多發毛，切埋落去比（畀）D客」，但隨即被樓主反駁：「賤嘢賤人先諗到」。樓主又透露一件往事，指該茶餐廳其實服務盡責，絶不偷工減料：「之前比（畀）個凍炒飯我老豆真係好難食打去反映，佢真係賠返個餐，幾負責任。」

檸檬過多會變苦？

面對這杯「重量級」檸檬茶，有人擔心味道會「酸得滯未必好飲」，甚至會變苦。不過樓主就分享心得，表示「唔會一次篤爛全部，慢慢來」，而且認為「靚檸檬唔苦，唔靚d兩片都飲唔落」，大讚這間茶餐廳的檸檬優質。這杯外賣檸茶讓她可以慢慢嘆，有網民就建議「飲完重可以加水，變檸水」，物盡其用，樓主也笑稱可以「飲多杯」。

帖文更引來其他「幸運兒」分享經歷，有網民上載另一杯同樣堆滿檸檬的凍檸茶相片，並向樓主表示「多你一塊」，場面十分有趣。

來源：香港茶餐廳及美食關注組＠facebook



