垃圾房驚見「白色粉末」海味！港男執到寶 網民憑2點識破真相：你發達喇｜Juicy叮

執垃圾都隨時發達？有網民在社交平台發帖，分享他在垃圾房的「奇遇」，引發網民熱議驚呼「貧窮限制了想像」。

垃圾房驚見「白色粉末」海味！港男執到寶 網民憑2點識破真相：你發達喇↓↓↓↓

有網民在「Oh Yes! 有野執 (報料群組)」FB專頁發帖分享，表示自己「食完再出去，點知重癲！」暗示自己在垃圾房發現「寶藏」。

樓主驚喜分享：食完再出去，點知重癲！

從樓主上載的相片可見，在一個殘舊黑色膠籃內，放著一個紅白色的膠袋，袋中裝滿了數盒禮盒，樓主將「戰利品」全部取出，場面更是震撼！

相中所見，紅色垃圾桶蓋上放滿了至少七、八件貨品，當中包括多盒名貴的即食鮑魚、鮑魚麵，更有兩大包份量十足，標明是「北海道SA size」的乾瑤柱（元貝）。相片顯示，樓主急不及待，馬上開了一罐即食鮑魚，用筷子夾起一隻金黃肥美的鮑魚，令人垂涎三尺，可見這批「垃圾」絕非凡品。

瑤柱現「白霜」是發霉？網民變專家解畫

不過，最引人注目的，是那兩大包幾乎鋪滿白色粉末的乾瑤柱，樓主最初可能也心存懷疑，以為是發霉，但大量「食家」網民馬上留言解惑，有網民一看便知龍與鳳，指出：「唔係發霉啊！係擺得耐，嗰啲係鹽嚟㗎！」有網民慨嘆原物主浪費：「好心唔食就送俾人啦！咁掉法真係好折墮！」

另一位網民亦笑言：「其實唔係發毛呀嗰啲係鹽霜嚟㗎」，多名網民指出，這種白霜是海味風乾過程中，鹽分釋出而形成的「鹽霜」，反而是味道香濃、品質上乘的象徵，樓主在看到留言後也恍然大悟，回應道：「早啲睇到你留言我唔使上網查」，並分享了一張網上教學圖片，證實了網民的說法。

網民估價：今年超貴 一斤隨時...

得知瑤柱非但沒有變壞，更是極品後，網民紛紛替樓主感到高興，直指他「發達」，有熟悉海味市價的網民表示：「江瑤柱而家好貴......(如果唔係發毛真係發達)」，有網民更具體指出，類似大小的瑤柱市價「都成6百蚊斤」，隨即有主婦級網民和應：「係！今年超貴～」，更有人分享自己最近的「肉痛」經驗：「今年1斤7百幾……仲要好細粒！」可見樓主執到的這兩大包，價值不菲。

棄置原因？網民：兩公婆鬧交？

這批名貴海味為何會淪落垃圾房？網民們也化身偵探，提出各種有趣猜測，最多網民認同的，是「夫妻吵架論」，笑言：「可能係兩公婆鬧交，我掉咗都唔比你個衰佬食」，有網民亦分享類似經歷：「我朋友個老豆竟然掉哂佢太太啲燕窩又係話發霉掉哂。」

事件引來大量網民羨慕，笑稱「個天知你辛苦呀嘢，所以畀你補下」，同時亦有人開玩笑，提醒樓主「唔好放係垃圾桶上面影相啦，好多細菌」。

來源：Oh Yes! 有野執 (報料群組)＠facebook