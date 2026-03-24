港鐵新式「鹹豬手」 大叔起晒槓緊握扶手 離譜霸佔女乘客大腿上面空間 網民教反擊方法｜Juicy叮

一名港鐵女乘客在列車上，懷疑遇上新式「鹹豬手」。與妻子一同坐的四眼大叔，突然起晒槓緊握座位旁的扶手，離譜地霸佔了右旁女乘客大腿上面的空間。網民看不過眼，傳授得體的反擊方法。詳情見下圖及下文：

港鐵新式「鹹豬手」 大叔起晒槓緊握扶手 霸佔女乘客大腿上面空間 網民教得體反擊方法逐張睇↓↓↓↓

樓主：成隻手扶晒過嚟

樓主早前（21日）在社交平台Threads以「地鐵」為題上載相片發帖，留言講述事件，指「鹹濕佬。他老婆坐隔離，最初以為佢老坐唔隱，成隻手放晒過嚟，放我大腿上面的空間，仲起埋手肘。點知我一坐開，換了個瘦男仔，佢就收手」。

網民怒拆賤格

對於大叔的起槓惡行，網民都口誅筆伐，直斥「幾拾歲人。賤格！」「賤格，恃老買老鹹濕佬」，並強調在公共空間應有的禮儀：「認同幾迫都避到。例如我要摷嘢都會坐前少少，費事手踭撞到人」。

網民同情苦主的同時，也提出各種反擊建議，有人揚言「比著我，我立即叫非禮！」、「有老婆喺度仲好，直接話佢你老公非禮我唔睇實啲」。

網民：鹹濕佬鍾意借頭借路

另有人提醒「啲鹹濕佬（s）好鍾意借頭借路......各位出街都要小心啲 ,唔好成日忘我玩手機，呢啲死Ｘ街最鍾意向啲掛住玩手機，一瞓覺瞓到天昏地暗嘅人埋手」。

網民還提醒「大家搭火車地鐵都小心啲，呢啲阿伯好鍾意特登撞落啲女人度，只係撞女唔撞男，真係好賤格！明明咁多位都特登撞埋嚟」。

網民指大叔疑似慣犯

有網民更加直指，相中大叔疑似慣犯，記得「已經喺threads見過呢個阿伯好多次，仲有佢老母做幫兇，截至今日安然無恙，壞人變老了」。

有人則分享自身經歷和反擊方法：「扮睇報紙成隻手整落我度，我大大聲ＸＸ佢」、「用手踭兜嘢撞返佢啦，呢啲人唔使同佢客氣」、「大聲叫先生請注意你隻手」、「下次佢哋只要有少少動作你就用好大動作去回應！ 例如你可以向住佢同佢太太講：先生手臂可唔可以縮一縮呀你掂到我啦」。

資料來源：_kaka.229_＠Threads

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