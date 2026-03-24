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月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:28 2026-03-24 HKT
發佈時間：13:28 2026-03-24 HKT

一名月入超過5萬元的已婚港男，自爆選擇了一種截然不同的「不求上進」生活方式——每天準時下班食兩餸飯、茶餐廳，享受簡單又充實的日常柴米油鹽，並為「財富自由」下了一個長14字的新定義，網民對此深有共鳴。詳情見下圖及下文：

月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義逐張睇↓↓↓↓

樓主：同事朋友都會認為我不上進

樓主早前（21日）在社交平台Threads以「財富自由」為題發帖，留言指「我月入超過5萬，每日盡力準時放工。我想同事朋友都會認為我為人不求上進」。

樓主接著介紹其生活日常——「我每日放工食兩餸飯、茶餐廳、大家樂，返屋企上網，做下gym（健身），睇下書又一日，無乜用錢去享受物質生活，但我幾享受呢種生活。放假時候，我會同太太去坐下coffee shop（咖啡），圖書館，睇下書用下電腦又一日」。

樓主：人生只有區區3萬天

樓主接著為發表其金句鋪路，表示「我諗對主流社會嘅人來講，咁樣嘅生活極悶，直頭係毒Ｘ。不過做人最緊要自己快活，其實唔一定要fit in （融入）社會／其他人俾你嘅想法or（或）嘅定形象」。

最後，樓主精警地總結「人生只有區區3萬天，最緊要你自己活得快樂，盡量少一點為別人嘅想法而活吧」。樓主並在回應欄補充「平凡幸福嘅生活，其實唔需要同人比較」。

網民共鳴：我兩公婆都係咁上下

不少網民認同與羨慕樓主的生活態度，指「我兩公婆都係咁上下，簡簡單單又一日」、「每個人嘅生活方式都唔同，生活唔係需要人地認同，做好自己就已經足夠」，並分享「生活習慣同你差唔多計埋被動收入超過6萬元😢，共勉之✌️😁」。

有網民更直接稱讚：「難得清靜，你和你老婆就是一個圈子了，不用理會其他npc（Non-Player Character（非玩家角色））」。

網民：「知足」才是關鍵

網民點出「知足」才是當中的關鍵：「其實睇你明唔明『知足』係乜嘢。有人（月入）5萬元已經好滿足，有人50萬元都唔夠😅」。樓主對此深表認同：「Exactly（完全準確） ，做人要知足，珍惜擁有」。

另有網民則對「財富自由」提出更深層次的理解——

「金錢的本質是安全感和時間的自由，不用勉強自己做一些不喜歡的事業，突發事時也不會徬徨無助，必要時用來拯救自己和身邊人的工具。
而幸福感其實是用嗜好來找的，物質不能帶來。進行一樣嗜好做到可以忘記時間，才是幸福感，我覺得體驗才是再重要。

忘不了的記憶通常都是一啲體驗，甚至可能是和好朋友們來一個長洲旅行，不用花甚麼錢的，但是可能這個旅行體驗一生也忘不了，可能是自己的兩歲小孩向自己跑過來這個畫面，也有可能，這些才是真正能夠激發多巴胺的事件」。

樓主對以上的長文回應深有體會，稱「可能是人老了，經歷多了，才能有這種體會」。

資料來源：fireboy_1989＠Threads

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