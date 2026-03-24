巴士變流動腳底按摩場？ 女伴赤腳擱大腿 緩男細心使勁按揉 網民看出一點不尋常之處......｜Juicy叮

巴士變流動腳底按摩場？一名手臂有紋身的男乘客，被拍攝到把坐於身旁女伴的赤腳擱於大腿上，細心使勁按揉。雖然不少網民對此私密行為看不過眼，也擔憂衛生問題，但有人卻從兩人的行為，看出一點不尋常之處......詳情見下圖及下文：

巴士變流動腳底按摩場？ 女伴赤腳擱大腿 緩男細心使勁按揉 網民看出一點不尋常之處......逐張睇↓↓↓↓

樓主：會唔會核突咗啲

樓主早前（21日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「師兄喺巴士裏面玩你老婆隻腳會唔會核突咗啲😂 」；並在回應欄補充「成個巴士都有浸臭味」。

片中見到男子把身旁女伴的赤腳放上其大腿，拿著左按按、右掃掃，使勁地揉，當眾細心地進行腳底按摩；男子期間又伸手𢯎自己的頭髮。

網民：細菌、真菌交流

在公共交通工具上進行私密行為，不少網民都看不過眼，怒斥「核突」、「好嘔心」，甚至形容為在「公眾地方行為不檢」、「公眾作出不雅行為」，促請「好心返屋企先鍊啦，好Ｘ核突呀」。

有人從衛生角度出發，擔憂地指「佢地摸完嘅嘢，大家又會摸，細菌、真菌交流🤣」。

網民：摸完隻腳又拗頭

有人更直言：「佢摸完老婆隻腳，轉頭再摸啲凳😂😂，真係好Ｘ嘔心」、「摸完隻腳out（𢯎）個頭😳🤣😳🤣😳🤣」、「玩完腳，再扶手落車」。

還有錯重點的網民好奇：「有冇人理性討論下個女人係點坐，隻腳先係咁嘅擺位」，試圖還原現場情況。

儘管普遍反感，但也有體恤的網民看出不尋常處，估計「會唔會係抽筋或突然好痛，幫緊佢呢？唔抵得人哋？」、「似腳痛按摩，暖男」、「可能整親」、「捽緊跌打酒啫」，形容做法是「真愛」。

資料來源：ttt_mu9＠Threads

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