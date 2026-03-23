「防禦性遲走」成放工潛規則？ 打工仔教路避開尷尬5分鐘 網民強烈共鳴：我都係咁｜Juicy叮

「防禦性遲走」成放工潛規則？有打工仔教路扮執袋磨爛蓆，避開下班時的尷尬5分鐘。不少網民對此有強烈共鳴，舉手高呼：我都係咁。

詳情見下圖及下文：

「防禦性遲走」成放工潛規則？ 打工仔教路避開尷尬5分鐘 網民強烈共鳴：我都係咁逐張睇↓↓↓↓

樓主：避開一齊搭𨋢同行去地鐵站

樓主前天（21日）在社交平台Threads發帖，留言指「有冇人試過收工嗰陣，見到個唔太熟嘅同事準備走，就會特登喺個位度磨多5分鐘，扮慢慢執袋，純粹為咗避開一齊搭𨋢同行去地鐵站嗰段老尷路程」。

樓主續稱「明明好想快啲返屋企，但為咗保住收工嗰刻嘅寧靜寧願遲少少，呢種防禦性遲走，到底係咪得我一個會咁？」。

網民分享職場「避世」策略

帖文引出大量打工仔網民講出真心話，紛自爆也有類似的「防禦性遲走」策略，並熱烈分享感受——

有強烈共鳴的網民毫不猶豫地表示：「我日日放工都係咁😂」、「成日都會🤣 但有時都忍唔住照走」、「等lift（升降機）嗰下想部lift快Ｘ啲到，唔想跟唔太熟同事同lift放工」。有網民更把這現象延伸到校園生活，透露「我諗唔止返工，返學都係咁，驚見到唔熟嘅人又唔知講咩好😂😂😂」。

除了「磨多5分鐘」外，網民還有其他「避世」策略，如「食飯外出，我都會俾佢哋行先，或者退後，盡量唔好一齊行，俾自己多啲空間及自由」。

另有人稱「我會扮約咗人行第邊」、「為咗唔同一㗎𨋢，一夠鐘我就暴風式衝走」、「咁啱一齊起身走嘅話，會去個廁所先😬」、「You are not alone（你不是孤獨的）我同佢哋搭同一部lift都唔想，寧願兜幾分鐘路去地鐵站，都唔想同佢哋行同一條路。唔知自己點解會變成咁，明明以前我係嗰種，收工會同同事去食雲吞麵嘅人⋯」。

這種獨處需求，甚至超越了相熟界限：「我係咁，就算熟有時都會咁，因為放咗工其實好攰….」、「我都係，平日返工同啲同事好好傾，但係就係唔想搭車嘅時候夾硬講嘢，我想me time（個人專屬時間）聽下收音機。」、「我都係，除非極度friend（友好），否則都想前後腳走」。

有人甚至不惜長途跋涉：「試過走嗰陣同同事同路，一路行去鰂魚涌地鐵站，我中間問佢去邊，發現差唔多大半程同路，即刻Ｘup（亂講）話自己去觀塘再落多層行大段路先再回頭😂 心諗好彩醒目問清楚」。

直率網民：講句「行先啦」就可以

然而，並非所有打工仔都會選擇「防禦性遲走」，有人直率地表明：「冇任何一個同事可以阻到我收工。一句話：行先啦，就可以」。

有人則認為尷尬感或許是多餘的：「都唔明有咩尷，大家都知大家都唔想同大家講嘢，正正常常一齊入lift，安安靜靜出lift say（講）個bye（拜拜）咪完」。

有網民提出更直接的解決方案：「出𨋢行快兩步，擰轉面同對方講拜拜就可以解決啦」、「塞住隻耳仔見到點吓頭就算唔使講嘢」、「其實唔使㗎，照走，入到lift戴耳機，落到耬下『趕時間行先 bye』」。

也有人提倡主動出擊，以禮貌的方式終止同行：「我地要學習升級，一出𨋢就話『我行先啦，byebye』😎可能對方都唔想一齊行㗎嗎」，「我唔會。我會出咗𨋢，禮貌地同佢講聲拜拜，然後話我行先。」、「我而家會一齊走，但𨋢到地下嗰時我會主動講：我走先啦bye bye ！」

另有網民幽默地指出，這種「防禦性遲走」可能會導致「然後嗰個唔太熟同事見到你好似執袋準備走又特登係度慢慢磨」。

資料來源：winnieau.notes123＠Threads

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