飽受樓上噪音滋擾 失眠戶手寫約見信懇求改善 過來人傳授100%成功解決絕招｜Juicy叮

有飽受樓上拉櫈聲和嘭嘭聲噪音滋擾長達半年的失眠戶，近日給鄰居手寫一封一字一淚的約見信，信中言詞真摰，教科書式地曉以大義，懇求樓上鄰居合作改善。

不少網民也趁機訴苦，指鄰居的剁肉餅聲震天，不時擾人清夢。見到不少人也慘受鄰居發出的噪音煎熬，有過來人好心分享經驗證的100%成功解決絕招「救世」。詳情見下圖及下文：

飽受樓上噪音滋擾 失眠戶手寫約見信懇求改善 過來人傳授100%成功解決絕招逐張睇↓↓↓↓

過來人傳授100%成功解決絕招

樓主早前在社交平台facebook群組「樓上噪音苦主大聯盟（香港）」上載相片發帖，留言指「今天是星期日......點解我要日日陪你5點起身返工呢？」。

樓主續指「叫看更講又講過幾次，信我又寫過，今日我會俾封信看看更約你，你哋係殘疾人士，我都好同情，但係你真係影響緊別人生活，我已經包容了半年，希望你能積返啲福......祝你們一家平安健康...謝謝你」。

手寫信全文如下：



「早晨。

今早5時05分及後偶爾有幾下拉櫈聲及BoomBoom（嘭嘭）聲，我瞓返又醒，其實真的好影響生活。我搬來住了6個月一直困擾，唔通又要搬。唉，希望和你們尋求解決方法，互相合作，希望今天能和你們碰面傾談一下，謝謝！。

你樓下單位

草於零晨5:20分

15.3.2026」

樓主：每朝5至9時高峰期

樓主在回應欄補充「佢每朝係5至9點係高峰期發出好多拉櫈同埋boomboom（嘭嘭）聲，啱啱叫咗看更上去同佢講，佢話唔會再搞任何嘢，跟住鬧走個看更，而家突然又嘭嘭聲」。

網民的回應由同情到無奈。有同情樓主的人感同身受，直言「噪音真係令人好痛苦」。

網民：點解唔包櫈腳

針對拉櫈發出的噪音，有網民好奇反問「點解唔包櫈腳呢？」。然而，樓主回應：「我已經叫佢哋包咗凳腳但仍然發出聲音」。

有人和應「我樓上個家庭，管理處送埋包腳貼俾佢都係唔貼，話呢啲係佢自由WO（喎），仲叫我哋再有投訴就報警WO....」。

網民：剁肉餅戶持續1年以上

有人分享同類苦況，指「樓上每朝頭5:00／6:00就喺廳發出疑似🔪肉餅（聲），醒咗完全瞓唔返，同你情況一樣😩持續1年以上。偶爾有幾天無這個聲音發出，估計大概就是他當天不想食肉餅。叫得管理處人員上嚟已🔪完，投訴無門😭😭😤」。

另一網民也受剁肉餅戶影響，留言「我同你情況一模一樣，自從農曆新年假期開始，每朝6點半一路嘈到7點幾，直至今日為止都無停過，依家每朝醒咗都好難瞓返」。

過來人100%成功經驗

見到不少苦主慘受鄰居發出的噪音煎熬，有網民特地分享了其過來人經驗證的100%成功經驗，指「直接同佢講家中有人要去精神科覆診，之後無嘈過」。

資料來源：UnforgettableGoose3377＠facebook樓上噪音苦主大聯盟（香港）

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