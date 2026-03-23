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大埔馬路「自殺式襲擊」 擒青男衝出攔腰撞私家車 自轉兩圈倒地 大難不死全靠一幸運元素｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:31 2026-03-23 HKT
發佈時間：10:31 2026-03-23 HKT

大埔馬路早前發生「自殺式襲擊」事件，一名衣著企理的四眼男子，被拍攝到在安埔路一行人天橋下，擒擒青衝出行車線，攔腰撞向一輛行駛中的私家車後，因衝力太大，如溜冰般沿車身自轉兩圈到車尾才倒地。事後回顧，擒青男在這宗罕見的「人撞車」意外中大難不死，全靠一幸運元素。詳情見下圖及下文：

大埔馬路「自殺式襲擊」 擒青男衝出攔腰撞私家車 自轉兩圈倒地 大難不死全靠一幸運元素逐張睇↓↓↓↓

相撞後如溜冰般旋轉

樓主本月19日在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載行車記錄儀（車Cam）的影片發帖，留言指「3月19日，大埔安埔路......師兄希望幫到你」。

片中見到一名棄用近在咫尺行人天橋，選擇橫衝直撞亂過馬路的擒青男子，在大埔安埔路突然從路邊走出車水馬龍的馬路，順利走過一條行車線後突然加速，如「自殺式襲擊」般欄腰撞向反方向行車線一輛行駛中的私家車。

尾隨私家車及時煞停

「車撞人」時有發生，這宗卻是罕見的「人撞車」意外，而且結局更罕見。見到擒青男撞向私家車後，手持的疑似信件如雪片般四散，同時因衝力過大，擒青男順勢如花式溜冰選手般旋轉兩圈，一路沿車身轉至車尾才跌坐地上，幸而尾隨的深色私家車及時煞停，不然後果不堪設想。

短片尾段見到大難不死跌坐地上的擒青男略為定神後，自行站起並揈揈雙手，轉身行回涉事私家車的車頭方向，「撞車」後似乎沒有大礙。

網民：係咪叫衝出去死？

見到這驚險一幕，有網民懷疑這名穿著企理的擒青男是「碰瓷黨」，有人甚至形容其行為好比「自殺式襲擊」，驚訝「嘩，呢啲係咪叫衝出去死？」。

有人直斥擒青男缺乏交通安全意識，批評「又要急又唔睇車，真係白痴，害死人」、「好似隻牛咁走出嚟」。有細心的網民也留意到附近有行人天橋，質問「有天橋點解唔用」、「喺呢度過馬路，未死過呀？」。

資料來源：Cherry Lam＠facebook車cam L（香港群組）

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