港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮

港人北上消費，以電子支付處理食買玩行已是常態，不過，有港人近日在社交平台發文求助，指自己以電子支付乘坐深圳地鐵，結果卻變「搭霸王車」，其後更出現鎖App無法再用。

港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致↓↓↓↓

該名港人在「深圳大灣區好去處開心share」facebook專頁發帖表示，在深圳搭完地鐵後，「正常出閘後,發現沒有扣錢」，當時支付寶亦未有任何扣款通知。

他原以為只是系統延遲，豈料當他想再次入閘前往下一個目的地時，卻發現乘車碼已「不能使用了」，他上載了一張手機截圖，只見支付寶App的深圳地鐵乘車碼頁面，正中央彈出一個巨大的感嘆號，並寫着「無法使用乘車碼」，下方細字則提示「請連接網絡以更新乘車碼」，情況相當尷尬。

奇怪的是，樓主表示，檢查了乘車紀錄，發現「沒有了這天的紀錄，只有對上一次」，嘗試「補登行程又沒有欠費」，令他百思不得其解，只好上網求教：「現在可以有什麼辨法」。

網民籲找客服

面對樓主的困境，不少熱心網民建議求助官方最實際，可直接找地鐵職員或致電支付寶客服：「呢啲情況梗係問客務啦」、「即時內地地鐵客服可以幫到你解決」。

有網民又大派定心丸，表示自己亦曾遇過入閘掃碼不成功，最後改用另一電子支付工具，幾天後卻發現原來的支付寶被扣錢，他致電香港客服，對方解釋為「系統問題」，並在他提供另一支付工具的付款紀錄後，「用禮券形式俾返相同金額我，無得直接退款」。

過來人揭原因教解決方法

其後多名類似經驗的過來人紛紛留言，指出問題的癥結極可能在於「網絡」：「好明顯網絡原因」、「沒網絡……」、「Unconfirm txn（未確認交易）」，有網民便解釋：「當時網絡差支付唔到，下次再搭就會扣錢」，認為只是扣款延遲。

有網民分享親身經歷：「過幾天會扣，我上次就是咁。我打去問，人在香港，點解會扣錢。佢話上次扣唔到。」另一位網民亦稱：「之前試過同款深圳搭車無法扣款，第三日係香港境內顯示付款」，看來即使回到香港，這筆「走數」的車費最終還是會被追回。

有網民安慰樓主不用擔心，「佢哋有辦法追蹤你邊度上車落車」，分享自己曾在廣州因人流過多未有拍卡入閘，結果「過咗兩個禮拜咁上下佢就扣返我錢呀」。

為免再遇上網絡問題，不少網民建議準備後備方案，有人提議「點解唔常備深圳通呢」，認為實體卡「比較方便」。有人則推薦其他手機支付App，例如「改用雲閃付乘車碼，每日每卡一次半價」，向樓主提供更多元化的選擇。

來源：深圳大灣區好去處開心share＠facebook

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