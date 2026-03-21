不滿少主人常斥責 水母狀口水加料汽水侍候 港爸出妙計拆穿 外傭秒招認下場曝光｜Juicy叮

一名外傭由於不滿經常被少主人斥責而心生不忿，早前以一杯加料汽水侍候，港爸見到加冰的汽水浮著一篤水母狀分秘物覺可疑，於是想出了拆穿妙計，令涉事外傭立馬招認，做壞事的下場亦在網上曝光。詳情見下圖及下文：

不滿少主人常斥責 水母狀口水加料汽水侍候 港爸出妙計拆穿 外傭秒招認下場曝光逐張睇↓↓↓↓

樓主：阿仔同姐姐關係麻麻哋

樓主早前在社交平台facebook群組「聘請工人姐姐關注組」上載短片及相片發帖，留言指「阿仔同（外傭）姐姐關係麻麻哋，啱啱懷疑佢加料，大家覺似唔似口水或者痰？ 應該點樣處理？😢」。

網民看到「加料」汽水照片後，大都認為當中的異物「似係痰」、「明顯痰」、「鼻涕」，有人則指「杯汽水有條水母咁嘅嘢，我都睇唔出係乜」。

網民接著狂轟事件「好嘔心」、「黐線」、「想嘔」、「好核突呀」、「變態」、「好暗毒」、「好恐怖，黐線㗎」，並估計「今次係痰，下次就係屎㗎啦」。

樓主自爆拆穿妙計

網民紛建議解僱這位「加料」外傭，指「炒喇」、「炒咗佢啦」、「防不勝防！！炒！！」，有人自爆「炒得啦，都唔知係咪第一次囉，我件貨仔10日炒咗，做嘢唔得都仲可以忍下，但對小朋友有害嘅情況我忍唔到即刻請佢扯」。

於是有網民給樓主獻計——「你應該將成杯嘢攞去俾佢睇問佢係乜嘢，如果佢話唔知，你就同佢講話如果你唔知就攞去化驗」，亦有人直接提出「同佢講一係坦白，一係拎去化驗，驗到有就send（傳）去入境處，即時ko（擊倒）」。

樓主隨後證實正是採用類似策略來拆穿，指「就係用咗呢個方法，佢最尾佢承認咗，咁啱我太太真係做Lab（化驗所）」。

樓主還透露後續處理，稱「逼供，佢自己招就不追究，自己辭職走，唔認就報警處理，跟住佢簽埋張紙承認」、「佢自己承認了，即晚炒咗」、「最終佢認咗，即晚炒了」。

樓主：試過漢堡包搽朱古力醬

有網民追問「你有冇問佢點解要咁做？」或「咁佢有冇講係咩嚟？」。事主證實汽水浮面的是「口水」，並指「佢針對我個仔，我哋對佢好好」，因「我個仔成日鬧佢」、「阿仔確實成日話佢，我哋就對佢好好」、「平時已經成日整我個仔，例如漢堡包搽朱古力醬⋯⋯」。

有網民順道分享類似的外傭「加料」經歷，指：

•我細個嘅時候，因為我同媽講話工人姐姐搵我個妹出氣（當日我媽早上話過工人姐姐），之後晚上餐飯佢喺我最愛嘅番茄炒蛋裏面加咗尿液，食咗一啖就感到唔同味，然後我媽試咗一啖後，拎咗成碟俾佢叫佢自己食，然後佢認咗，嗰日即炒。

•以前細個屋企有姐姐嗰陣我發咗個姐姐脾氣然後出咗街，我妹同我講當晚切咗碟有蒜頭味嘅梨俾佢食，佢話個味好嘔心差啲嘔出嚟。

因應事件，有網民充滿防範地指出：「雖然我同姐姐關係好，但我杯嘢，自己飲自己倒🤣」。

資料來源：HappyPeapod4155＠facebook聘請工人姐姐關注組

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