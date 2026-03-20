驚見有料護墊貼窗下 巴士男炮轟嘔心惡行 網民難以想像搭車期間換墊｜Juicy叮

一名巴士男乘客在搭搭下車期間，驚見一塊疑似有料的「原味」護墊貼於車窗下，頓感嘔心非常，拍照放上網炮轟惡行。回應的網民實在難以想像，究竟如何在搭巴士期間當眾更換護墊。詳情見下圖及下文：

驚見有料護墊貼窗下 巴士男炮轟嘔心惡行 網民難以想像搭車期間換墊逐張睇↓↓↓↓

樓主：坐坐下先發現

樓主早前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「Ｘ～勁Ｘ嘔心，坐坐下先發現。你咁樣黐喺度博睇唔到，定想人哋幫你清走佢。唔該所有使用完Ｍ巾（衛生巾）（相中物件實為護墊）嘅人，俾啲公德同手尾」。

樓主在回應欄補充事發現場等詳情——「23/2早上0845由葵興上車，去藍田方向嘅38號巴士，上層最後個行5個位嘅右手邊」。

樓主：希望廣傳警惕相關人士

樓主並解釋發帖初心，提到「搵張紙巾包包，落車dum（掉）垃圾，基本嘢啦。我只係希望廣傳，警惕相關人士建立返基本素養。🙏」。

對於把有漬女性衛生用品貼於巴士座椅旁，網民紛譴責此等「核突」行為，有網民難以置信地批評：「好心啲女仔啦乜咁核突得唔得呀？」、「真係好冇公德心好核突🤮」。

有人甚至質疑：「精神正常嗎，真係好核突🤢🤮🤮🤮」。有精明眼網民更露骨地指「仲有分泌物嘅痕跡喺上面」、「有污漬🤢」。於是有看不過眼的人加直接批評「墊主」：「到底邊條友咁Ｘ核突黐Ｘ條護墊喺巴士？？」。

另有網民具像又生動地把這事，與其他不文明行為作比較：「即係好似挖鼻屎黐喺椅背上，不過放大幾百倍。😂」。更多人對此事難以理解：「但係好人好者都唔會無端端攞出嚟」、「點樣可以坐坐下車換護墊」、「依個癲過屙屎」，甚至直言：「癲，黐線婆真係周街都係」。

網民：吸完胳肋底搣落嚟？

還有人抱另類想法，提到「係咪吸完胳肋底搣落嚟㗎，以前有睇過片教男士黐喺恤衫嗰度吸汗」，亦有指「雖然宜家啲人發明咗護墊嘅其他用法，eg（例如）貼平底鞋／高踭鞋吸汗、貼cap帽（鴨舌帽）額頭位防髒」，但隨後立即反駁：「不過…呢張睇落似正常用完攞出嚟，好癲」。

有網民分享了早年遇上的的類似經歷：「好多年前喺澳門坐的士都遇過，攝咗喺度門度仲要係有血嘅Ｍ巾捲埋，心諗點解會有人做得出呢啲核突嘢🤯」。

資料來源：rockwithsean＠Threads

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