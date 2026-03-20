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返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:52 2026-03-20 HKT
發佈時間：10:52 2026-03-20 HKT

一名打工仔返新工即中六合彩三獎，但這名幸運兒落注時卻因一念之差，在中獎的同時卻又痛失6萬彩金。有網民引以為鑑，以4字真言告誡免招損。詳情見下圖及下文：

返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損逐張睇↓↓↓↓

樓主捧走63780元

樓主早前（13日）在社交平台Threads以「返工」為題上載包括投注戶口截圖的相片發帖，留言指「今個星期剛返新工即中六合彩三獎$63,780🤣🤣🤣」。

相中見到樓主在3月12日攪珠的第28期六合彩中了5個字，即三獎。這期的開彩號碼分別為7、13、14、16、26、30，特別號碼34；樓主買的是7個字複式彩票，號碼分別為6、7、13、14、16、26和36，投注半注，共35元（7個字複式一注為70元），中了7、13、14、16、26共5個字，派63780元獎金。

自爆有30年投注經驗的樓主喜中三獎，網民「恭喜」、「恭喜恭喜🎉」之聲紛至沓來，有人更羡慕地指「一返工就出bonus（花紅），份工幾好做喎」。

網民：省咗35元無咗63700元

不過，有網民細看樓主的注碼後便替其不值，指「省咗35元無咗63700元，不過有得中已經好好運」、「因為$35擁有$63780，也因為$35冇了$63780」、「下次買複式切記要買$10注，萬一頭獎1億你就會無咗5千萬，唔好貪平買$5注（半注）呀」。

另有人好奇「7個字半注點解派6萬幾」，於是有人細心解釋：「是兩注三奬（中5個字），（這期三獎每注派）62180元 x 2，5注五奬（中4個字），640元 x 5，124360 + 3200 =$127,560，佢$5注，即除2，$63780」。

回應有彩蛋 樓主自爆去向

在回應欄還有一彩蛋，在回應網民「差一字就可以唔使返工」、「恭喜你！但都係要繼續返工😂 ，因為係6萬幾蚊，唔係6千幾萬😂」的留言時，樓主卻自爆「我已經辭咗職了😂」。

資料來源：wscheung12＠Threads

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