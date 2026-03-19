蝦細路找少10大元 的士司機6字無賴對白 辣㷫港媽網上公審 網民提一絕妙解決辦法｜Juicy叮

一名無良的士司機懷疑蝦細路找少錢，車資84元，小童下車時代母親付款100元，卻只找回6大元。企圖貪多10元的司機，竟還向小童講出6字無賴對白，辣㷫港媽在網上公審。原來不少網民也曾遇上使出同類手法的業界害群之馬，於是有人醒目地提出一絕妙解決辦法。詳情見下圖及下文：

蝦細路找少10大元 的士司機6字無賴對白 辣㷫港媽網上公審 網民提一絕妙解決辦法逐張睇↓↓↓↓

樓主一人湊兩子搭的士

樓主早前在社交平台Threads以「紅的」為題發帖，留言指「一個人湊住兩個仔搭的士，落車俾$100俾大仔俾錢，我同細仔落車先，車錢$84」。

樓主說到戲肉，「大仔落車拎住$6，好彩另外有兩個客擺緊嘢入車尾箱，架車未走。我同司機講仲差$10，佢好爽快俾返我」。

樓主大怒：細路都呃

最後，樓主表示「之後我問大仔『你唔識$100減$84係幾多咩？』，佢話『司機話差$10唔緊要喎』。ＸＸ細路都呃，正ＸＸ」。樓主並在回應欄補充「落咗車走咗先知佢咁同個仔講」。

網民分享同類經歷

有網民提到類似經歷，指：

•「我都試過，當年我抱住個女叫阿仔俾錢的士佬，叫的士司機找36元，我見阿仔佢咁耐仲未落車，原來係司機找16元俾佢，阿仔同佢講還有20元未找，佢係咁叫阿仔落車。離晒譜！我抄底咗佢車牌我向運輸處投訴，所以的士業攪到今時今日咁係佢哋自己攞嚟！」。

•「新年搭的士，錶$180司機話$188，我都ok。小朋友俾$200司機，個司機仲問係咪唔使找…搏小朋友唔識咁。新年啫⋯⋯會唔會太貪心」。

•「我之前都係叫阿女俾錢司機找少咗錢，但因為當時落雨我哋都係入去之後先知😂。問我女話你唔識計數咩，佢話唔知😂」。

•「上次俾$500，佢當收我$100。之後每次搭的士盡量唔俾500蚊紙，俾都要大聲話係$500蚊嚟」。

網民：擺明蝦小朋友

網民統一口徑聲討蝦細路司機，指「成件事嘅重點唔係幾錢，係呃細路！」、「你個case（案件）擺明蝦小朋友。不過，領略過現實嘅『壞』人，下次唔會再俾人蝦」。

不少網民認為有操守問題的害群之馬，直接影響的士司機形象。另有人機警又精警地反問：

•「問返司機俾74元緊唔緊要？」；

•「點解佢又唔收少10蚊，貪心就認啦」；

•「既然$10無所謂，咁司機你就收少$10」；

•「差10蚊係唔緊要嘅話咁我俾74都得啦」；

•「差$10唔緊要喎？！佢竟然唔係扮唔小心，而係真係明搶喎 😅」；

•「找少$10唔緊要，咁我俾少$10都唔緊要啦，呃細路就呃細路啦」。

於是有人力挺使用電子支付，認為能絕妙地1蚊都唔俾多——「而家唔好俾cash（現金），用電子支付，1蚊都唔俾多啲」、「如果可以俾八達通、支付寶、payme，或者轉數快，我唔會俾現金，費時煩找續～同埋我會數清楚先離開車廂，理得佢要等我一陣～」。

資料來源：beeleebalakaren＠Threads

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