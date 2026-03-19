港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮

一名男乘客早前在港鐵長沙灣站月台等候交收期間，突然被兩名飛來蜢少女上前答訕，聲稱玩遊戲要每個站搵人交換聯絡方法。不少過來人原來也曾有過同類「艷遇」，有人甚至以案件重演方式點出破綻，提醒呢招長玩長有。詳情見下圖及下文：

港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻提醒呢招長玩長有逐張睇↓↓↓↓

樓主：無啦啦有兩個女仔走過嚟

樓主早前在社交平台Threads上載月台相片發帖，留言指「啱啱喺度（長沙灣站月台）等緊交收，無啦啦有兩個女仔走過嚟話玩緊Game（遊戲），話要喺每個站搵人交換Contact（聯絡方法），我本能反應秒拒絕，唔係呢即係我覺得好多時都好鬼，無端白事唔會有人搭訕你同你交換Contact」。

樓主在回應欄補充，「即係咁講，我都對自己個樣有自知之明，就算有朋自遠方來，都覺得係非奸即盜（真係試過，唔係保險就係借錢），何況係陌生人，所以話咩街邊炒牌吖或者見到想問佢拎ig（拿Instagram帳號）嘅一律係有Ｘ病」。

網民：我都喺長沙灣試過

原來不少回應的網民曾被答訕，紛以過來人身份分享類似「艷遇」——「我動漫節嗰時喺會展遇過類似Case（案例）……」、「我都喺長沙灣試過，話玩酒Game」、「早前喺何文田站都遇過，即刻Say no（說不）」。

當中有人提到「試過連續兩日喺同一個地方，同一個人話佢玩緊Game，話好似Running man咁，要問電話，第一日無理，然後第二日我同佢講你連續兩日都玩同一個Game吖🤡」。

另有網民提到在「觀塘駱駝漆（大廈）附近試過無啦啦有人叫你俾個支持佢，講啲鼓勵說話，我心諗三五識七俾乜都無用，不過見後面好似有人落搭」。

網民：走埋嚟問我咩星座

網民還指出，搭訕者藉口層出不窮，有人遇到「有日我坐喺荃灣西站，有個後生女走埋嚟問我咩星座，話係啲咩大學功課，問我攞電話想我Send（傳）返個Sticker（貼）俾佢就完成任務。你無聊可以當吹吓水打發時間，但佢哋有個特點就係覆得好慢，大概24小時先覆你，可能太多客，去到後期就會問你幾時得閒約出嚟食飯，想送支洗臉乳俾你，咁你就知咩事啦。利申：冇去食飯」。

有人案件重演式告誡，指「啲女仔嘅對話內容是咪大概這樣：你好呀，我啱啱同Frd（朋友）玩酒Game輸咗，需要搵3個唔同星座嘅人同埋攞你嘅嘅電話，我先可以免除個懲罰。Ｘ，咪我之前都試過，原來真係有同路人，我一樣拒絕咗，畢竟有自知之明🤣之前仲同Frd講話會唔會係真係睇上我，我冇俾電話佢有啲後悔之類，睇到呢個Post（帖文）就放心鳥（了），留友看…」。

網民：美容／中醫／保險必中一範

而按網民的經驗證明，這類搭訕最終「美容／中醫／保險必中一範🙂‍↕️」。有人簡單歸納「唔係美容就係傳銷」，或「嗰啲乜嘢人生導師課程之類嘅嘢」，甚至「洗腦課程」。

續民爆後續：朋友幫襯成萬蚊美容

接著，有網民詳細描述這類搭訕的後續發展，「之後Ｗhatsapp你約做Facial（美容） 🙂‍↕️ 呢招玩咗咁多年，仲有人玩緊」；另有人說得詳細：「我朋友早兩個月左右就係中過，交換咗電話，食過幾次飯。我當然有提佢好奇怪，佢有冇搵你著數？ 我朋友當時話冇。結果而家兩個月後，我同朋友食飯先知原來嗰條美容妹，已經搵佢幫襯咗兩次美容療程，加埋成萬蚊，仲叫佢要申請信用卡，準備遲啲再簽爆佢。」

網民提爆笑對付方法

雖然網民普遍認為這類搭訕帶有欺騙性質，但有人卻一針見血地指「好多毒Ｘ信㗎......所以呢招長玩長有～」。

有人則以幽默方式應對——「我同佢交換咗Contact😏，我講完自己做保險再問佢就消失咗......」；更有網民建議「交換電話係18222（防騙易」熱線）」、「平時邊個得罪你，講佢電話號碼出嚟就啱晒」。

資料來源：_blackcat_11_16＠Threads

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