東鐵大隻男自綁防掗拃？ 身旁女乘客受落致敬 網民說穿腳箍其實另有用途｜Juicy叮

乘搭公共交通工具，偶爾遇上「擘髀」而坐的乘客，掗掗拃拃影響旁人。東鐵列車上，一名坐著的大隻男子早前被發現以束帶自綁雙腿，身旁女乘客相當受落這種防掗拃方法，在網上發相致敬大讚一番。不過，有網民說穿了這腳箍其實可能另有用途。詳情見下圖及下文：

東鐵大隻男自綁防掗拃？ 身旁女乘客受落致敬 網民說穿腳箍其實另有用途逐張睇↓↓↓↓

樓主：用條帶箍住自己對腳

樓主早前（12日）在社交平台Threads以「港鐵」為題上載相片發帖，留言指「今朝搭東鐵，坐隔離位身形比較魁梧嘅大陸男人用條帶箍住自己對腳，應該係唔想自己對腳掗開逼住人，Respect（尊敬）!!!!!!」。相中見到穿杏色褲正在用手機的大隻男合腿而坐，雙腿近膝蓋位置綁著一條淺藍色束帶。

網民：全人類嘅典範

對於大隻男自綁的行為，回應的網民各有解讀。當中有人由衷地稱讚這種體恤他人的防掗拃舉動，直稱大隻男為「Gentlemen!（紳士）」、「咁樣就以防翹腳」、「男士魅力瞬間」、「全人類嘅典範👏👏👏」、「第一次見到那麼有規矩的人」，甚至查問「邊度買呢啲帶，搭長途機試下」。

有人附和樓主「真心Respect」，並建議不如「大力推廣，全球普及」、「上車派一條，而家坐緊巴士，間隔條友就係咁樣😕」。

還有人講出心底話「有時返完一日工好攰真係需要坐嘅話，都會不自覺掗開，如果唔小心掂到人即刻縮返埋勁尷尬，係試過有次瞓著咗就冇意識揩咗隔離嗰條友油，好彩我係女人唔係真係變色狼🤣」。

網民：為自己舒服唔係為唔阻你

不過，有知底蘊的網民提到這其實是養生方法之一，大隻男可能正進行「礒谷療法」、「礒谷式綁腳健康法」、「綁腿可以減低腰痛，詳情可搜『「礒谷療法』」、「唔好諗得佢咁偉大，呢個叫礒谷療法，幫助脊椎健康」，旨在調整身體姿勢，放鬆身心。

有人補充「係一種保健方式」，這方法「日本有咗好耐，可以放鬆晒個人又唔怕影響隔離」。也有人表示「係為自己舒服唔係為唔阻你 🙄」、「係物理治療需要，我之前試過坐得太耐就會腳痹腳痛，咁去日本要坐4個幾鐘，物理治療師就俾咗條橡筋帶我，叫我坐低扎住唔好俾個盆骨歪埋一邊，咁落機起身就真係唔會腳痹腳痛啊」。

有網民還稱「是在練內收肌肉，大腿內側」、「其實佢只係練緊大腿外側肌肉」、「😅我哋去gym（健身）都用過！」、「健身彈力帶黎嘎喔」，有人懷疑「有沒有可能在做彈力帶臀橋」。

不過，有網民總結指「就算佢真係為自己先咁做都值得欣賞呀。對自己健康有好處，坐隔離嘅人又舒服自在」、「其實對大家都好，佢又唔使成程車keep（保持）住用力夾埋隻大髀，其實好攰」。

資料來源：goldenkkkhk＠Threads

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