跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮

有巴士乘客早前在車上丟失卡套，同一時間失去身份證、八達通、學生證和回鄉證，花錢補領費時費心費力之餘，還眼巴巴看著檢獲八達通的疑似賊人連日狂嘟，買餐、買食物，還在兩天內嘟足9次汽水機。

不過有眉精眼企的網民根據失主手機app的消費紀錄，憑一交易抽絲剝繭，似乎鎖定賊人的嘟卡消費地點兼身份。詳情見下圖及下文：

跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份逐張睇↓↓↓↓

樓主：可唔可以唔好咁貪心

樓主日前在社交平台Threads以「失物協尋」為題上載相片發帖，留言指「其實做人可唔可以唔好咁貪心😓😓，前日成個卡套跌咗喺巴士，入面有身份證、八達通、學生證……大佬你用我八達通都算啦，可唔可以還返啲證件俾我，報失身份證已經用咗我幾舊水，仲未計要特登抽時間去整😀 」。

已報失八達通的樓主在回應欄附上失物詳情補充——「9/3/2026早上8點至9點於荃灣至觀塘巴士40P遺留一個淺啡色皮卡套，卡套上印有YＸＸＸＸ，卡套內有八達通身份證以及回鄉證，如果有人執到，請pm（私訊）我，感謝」，指發帖是希望透過「大數據可以推到俾執咗嗰人睇到啦😔😔」。

賊人愛買汽水散財？

相中見到疑似賊人買餐、買食物之餘，還在兩日嘟足9次汽水機。有網民笑言對方「對可樂好執著喎」，有人甚至笑稱「我以為佢拎去買股票🤣🤣」。

無獨有偶，有網民分享了自己遺失八達通後被盜用的經歷，對方也透過「買可樂」散財——「之前唔見八達通之後都係係咁俾人攞張八達通去買可樂💀」，於是有人笑言「落深水埗睇有冇條肥仔攞住好多支可樂」。

另有人有類似的買汽水或飲品見聞，指其母親失卡後，「執到嗰個人每朝準時7點半都會撳汽水機，500幾蚊撳咗佢幾個月」，不禁懷疑是否與樓主遇上「同一個賊」、「我試過（八達通）被人執到，見到記錄被每日買兩次珍珠奶茶」。

有人還指，即使丟失的八達通餘額不多，仍難逃被盜用，稱「在機場跌八達通卡入邊得28蚊都俾人執，報失嗰陣剩低有21蚊」，感嘆「個賊真係好cheap（品質很差）」。

網民鎖定賊人消費點兼身份

有精明眼網民則如偵探查案般抽絲剝繭，從樓主手機app的消費記錄看出端倪，推測出疑似賊人的嘟卡消費地點甚至身份。

有網民提醒樓主，其中一項79.2元的消費項目，涉事的店鋪「喺機場有舖頭，79.2大概係員工有折……，有機會搵到佢，因為有cctv（天眼）…；另有人因為這筆消費而附和「似係喺機場用喎」。

網民並補充「應該係staff（員機）執到，機場食嘢有毫子尾，九成係staff」，其透露機場員工休息室擺有相關的汽水機；另有人大膽猜測，指兩天內嘟足9次汽水機，「應該喺員工休息室懶係嘢係咁請人飲嘢」。

八達通報失服務

八達通官方網頁提供報失服務，只須提供身分證明文件號碼及出生日期，便可報失八達通。不過，八達通報失服務只適用於個人八達通、八達通自動增值服務及已綁定八達通用戶；並要留意，失主需付報失八達通服務費，詳情見下圖↓↓↓↓

八達通網頁截圖

八達通報失服務：https://www.octopus.com.hk/tc/consumer/customer-service/report-lost/index.html

資料來源：kammaua＠Threads

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