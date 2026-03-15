春回大地「升Key雀」強勢回歸 城市公雞擾人清夢 網民直擊真身擴胸飆高音一刻｜Juicy叮

春回大地，「升Key雀」的「餓呀~餓呀~餓呀~」叫聲也在破曉時份，甚至早至半夜三更時回到大地，同時返回耳畔。

「升Key雀」原名「噪鵑」，努力不懈一節一節往上飆的高音，甚至有時力有不逮的走音聲，每每在破曉時分當人好夢正酣之際高亢，準時得像鬧鐘，加上不時只聞其聲不見其鳥，因而近年備受網民關注，笑稱為「城市人嘅既公雞🐓」。詳情見下圖及下文：

春回大地「升Key雀」強勢回歸 城市公雞擾人清夢 網民直擊真身擴胸飆高音一刻逐張睇↓↓↓↓

樓主：搵到走音始作者

自爆「幾喜歡聽到佢把聲」的樓主，早前（12日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「搵到走音始作者！🙉#升Key雀」。片中近距離拍攝到「升Key雀」站在樹枝上，擴胸聲嘶力竭地飆高音「成個區都聽到😆😆」的實況，清楚地揭開其神秘面紗。

有回應的網民恍然大悟，指「原來佢係咁嘅樣，成日都淨係聽到聲」、「日日都聽到，原來真身係咁樣」。

網民：香港鳥神

「餓呀~餓呀~餓呀~」叫聲是「升Key雀」的爆紅標誌，不少苦主趁機抱怨，指「每朝3、4點就嘈醒晒，煩到」、「總有一隻喺左近，煩C（死）」、「一隻就搞掂全條邨」、「救命，朝朝俾佢嘈醒，點解佢把聲咁響，尤其鍾意企係全條村回音最勁嘅地方嗌」。

另有人搞笑地自爆「上幾星期有幾隻呢啲衰雀喺樓下冷氣機度叫，我發火叫佢收聲佢都繼續叫，跟住我學返佢叫，叫咗幾聲之後飛走咗，到依家都無再飛返嚟啦」。

也有網民覺得牠們「可愛😻」、叫聲「好聽！」，形容是「香港鳥神」、「城市人嘅既公雞🐓分分鐘早過啲雞叫」、「千里傳音」、「天籟之音」，驚嘆「佢個喉嚨仲犀利過擴音器」。有人更加細心地觀察到「唔係每隻升key雀，都會升到音，之前聽過會走音，可能個聲帶爛咗🤔」。

大聲公噪鵑 鳥鳴市更幽

政府新聞網早年一段《鳥鳴市更幽》文章內，熱愛觀鳥時任漁農自然護理署濕地及動物護理主任洪敦熹曾介紹雄性「噪鵑」這位「大聲公」的習性，全文如下↓↓↓↓

繁囂鬧市除了人聲車聲，只要細心聆聽，還有婉轉多變的鳥聲。雀鳥鳴聲各異，有的嬌媚如貓叫，有的清脆如敲石，有的像陣陣朗笑，更有萬千美妙的歌。漁農自然護理署濕地及動物護理主任洪敦熹熱愛觀鳥，喜歡研究鳥聲，了解其生活習性。他認為這些自然樂韻有助減壓，也為冷冰冰的石屎森林增添生氣。

分辨鳥聲是一門學問，洪敦熹是箇中高手。談到鳥兒，他如數家珍，憑聲可知品種。「有時經過蘆葦叢或草叢，彷彿聽到貓叫，可別以為是貓，其實是有保護色的黃腹鷦鶯在叫。」

春鳥鳴唱 賣力求偶

春夏兩季是繁殖期，鳥兒叫得特別賣力。以噪鵑為例，繁殖期介乎2月至7月，這些勤奮的「大聲公」往往曙光未露，已忙於高聲求偶，音調高低抑揚。

洪敦熹說：「噪鵑每次鳴叫，都連叫五至十聲，像呼喚自己的英文名字Koel，而且不斷提高音調。我聽過一隻噪鵑不停叫，最後竟然跑了調兒，那是挺有趣的經歷。」

雀鳥啼叫，有時也是為了宣示地域主權，聲音越大，往往越能吸引異性。當然，鳥兒率性自然，不考慮聲響分貝。對於噪鵑的熱情舉動，附近居民有時引以為苦，甚至會向漁護署投訴牠們擾人清夢。

不過，根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，市民不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物。所有雀鳥均受保護，包括鳥蛋和鳥巢也不可隨意移走。

鳥聲獨特 天然樂韻

洪敦熹明白市民或會感到鳥聲擾人清夢，但希望大家可多了解雀鳥習性，多加一點包容。「雀鳥鳴叫是為了繁殖，過後叫聲便會慢慢變小或停止。如果覺得鳥聲擾夢，可試試把窗子關上，聲浪應大大減少。」

他認為，不同鳥聲猶如不同類型的音樂，有的柔和悅耳，有的富搖滾味。他說，聆聽鳥聲有助減壓，希望都市人也會跟他一樣，欣賞這些天籟之音。

漁護署教路應對雀鳥鳴聲

漁護署在官網「野生動物的鳴叫聲」中也指出，「在清晨至早上一段時間是雀鳥最活躍的時段，因此會牠們發出較多的嗚叫聲」。署方特別提到「雀鳥是大自然的一部分，牠們的鳴叫亦是正常的自然現象」。

漁護署還指出，在求偶及繁殖季節，「雀鳥的鳴聲可能會較平時頻繁和明顯，尤其是杜鵑科的鳥類，在求偶期間牠們喜歡在破曉前開始鳴叫。在求偶期的鳴叫聲一般只會維持1至3個月時間，當求偶期過後，嗚聲便會減少甚至停止」。

面對雀鳥的鳴聲，署方教路，「在一般情況下，關上窗戶能有效阻隔傳入室內的聲量」，並提醒避免干擾雀鳥的行為或傷害牠們」。

資料來源：crab.127011＠Threads

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