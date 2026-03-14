巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮

一名巴士大叔戴上耳機在車上睇片，有公德心的做法獲網民激讚為「長者典範」。大叔更以一極聰明方法，在巴士上以簡單物件固定手機，輕輕鬆鬆便有飛機座位的感覺，也令網民心動，要趕快學起來。詳情見下圖及下文：

巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範逐張睇↓↓↓↓

樓主：巴士頭等有影視娛樂系統

樓主早前在社交平台Threads上載短片發帖，形容巴士設有「頭等」座位，配備影視娛樂系統——「巴士頭等有埋影視娛樂系統，戴耳機加分，睇下哥哥打晒拍子幾enjoy（享受）」。

網民留言罕有地清一色正面讚揚，先直接表揚大叔戴上耳機，免卻為他人製造噪音，「有耳機，正評」、「識得戴headphone（耳機）就like !」、「用耳機抵讚👍🏻」、「戴耳機，加分👍」、「用耳筒直頭要讚揚」、「戴耳機，有公德心，讚」、「呢個年紀識得戴返個耳塞已經唔多，值得讚賞」、「真係好難得👍」。

網民：所有老人家嘅榜樣

有人續指「阿叔享受人生又唔影響人👍」、「好少可有呀伯肯帶耳機睇片，通常開到鬼死更大聲」。如此做法，網民認為樹立好榜樣，讚「100分長輩🧓」、「所有老人家嘅榜樣👍👍」、「欣賞叔叔帶耳機，優質公民！」、「俾like有公德心嘅老友記👍🏻」、「值得尊敬，最鍾意呢啲老人家，戴耳機 👍🏻」、「呢個伯伯好高質素！👍👍👍」、「阿伯無論教養、頭腦定係品味都好有水準」、「我覺得呢個畫面需要上埋電視新聞教導吓老人家啦」，認為「自私的人要學下」。

網民：橡筋綁扶手都諗到

說到學習，網民紛讚揚大叔醒目，指「好聰明喎」、「睇呢個阿伯都幾醒」、「伯伯叻叻」、「好聰明喎」。更有人細心地留意到「哇！佢將飛機上嘅mon（螢幕）喺巴士上實現咗」、「橡筋綁扶手都諗到👍」、「戴耳機又攞橡筋固定部機」、「很聰明的方法，一條橡筋就可以固定」、「阿伯識用橡筋，又唔嘈住人，俾個叻佢👍🏼」。

網民於是紛虛心地表示「要學」、「值得學習」、「真係幾勁😆」。但有好心人提醒「讚下哥哥先，不過部電話咁近門口好易俾人一手拎咗衝落車」。

資料來源：0639.ura＠Threads

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