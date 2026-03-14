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天水圍怪漢墮樓式倒臥車站 貼近馬路隨時惹爆頭之禍 網民驚問：屍體發現案？｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:10 2026-03-14 HKT
發佈時間：13:10 2026-03-14 HKT

天水圍一巴士站驚現嚇人場面，一名怪漢墮樓式倒臥車站，由於身處的位置太貼近馬路，車出車入，就是爭這麼一點點，可能隨時惹來爆頭之禍。此情此景，有網民索性驚問：「屍體發現案？」。詳情見下圖及下文：

天水圍怪漢墮樓式倒臥車站 貼近馬路隨時惹爆頭之禍 網民驚問：屍體發現案？逐張睇↓↓↓↓

手機帽子散落地上

樓主早前在社交平台Threads上載短片和相片發帖，留言指早上上學時，見到懷疑「有人take嘢（吸毒）😬😬😬」。

從樓主上載，相信於車上拍攝街景的短片見到，男子倒臥垃圾桶旁，身後有一輛巴士停泊，距離相當接近，情況驚險；現場另有一部手機散落地上，估計是男子的隨身物。

從帖文附上的相片見到，男子迷糊地坐著，身旁還懷疑有一頂帽，手部則呈拳頭狀，疑似拿著物件靠近鼻子。

網民：遠睇第一下以為墮樓

有網民認出現場可能是「天恒巴士站」、「天恒巴士站🚏！😮😮😮😮」，驚呼「嚇親人😑遠睇第一下以為墮樓！」，有人於是附和，這可能是「屍體發現案？」、「喪屍🧟一樣」。

有網民猜測男子有可能被趕「7街瞓」、可能「太攰，瞓喺度休息吓」、「人哋眼瞓啫」，關心「佢唔凍嗎？」，並指「勁real（真），🥵好率性，真性情」；還有人為其開脫，辯稱「血糖低都會俾人屈」。

網民爆笑改圖

有想法天馬行空的網民則爆笑改圖，把背景改成為藍天碧海，看似相當逍遙，指「咁樣合理啲」；另有人笑言「佢係咪拍緊MV（Music Video，音樂影片）？你唔知咋。🙀」、「拍緊MV」。

有人則正經地表示「感覺似od（Overdose，藥物過量）🤣」，甚直接詢問：「太空油（依托咪酯）？報咗警未？」、「會唔會係飲醉酒。灣仔好多」。也有網民分享類似的見聞，指「啱先行後樓梯都見到有個人take完嘢坐喺到好驚咁望住我」。

資料來源：kin_10_12＠Threads

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