兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮

莫非真是財散人安樂？中六合彩頭獎一夜暴富，這份突如其來的橫財，可不是人人有福消受。有三獎幸運兒近日分享自己中獎的歡樂時，同時披露其父輩兩名友人大約於20年前分別高中六合彩頭獎，最終卻都沒有大家想像中的美好結局。不過，也有網民爆出另人羡慕不已的暴富後故事。詳情見下圖及下文：

兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼......逐張睇↓↓↓↓

樓主：父母成世人識兩人中過頭獎

樓主早前（9日）在社交平台Threads以「六合彩」為題發帖，留言指「前排中咗六合彩三獎，都有幾萬蚊，請屋企人食餐飯咁。聽返老豆阿媽講，佢哋成世人都識兩個人中過頭獎，兩個下場都唔係幾好」。

樓主接著透露「一個同啲兄弟姐妹反目成仇，再俾人呃咗成千萬；另一個獎金只得幾百萬，中咗就即刻辭職，點知臨老唔夠錢駛，心態唔成熟嘅話，俾你中咗都未必係好事」。

有網民則指「可能你屋企人都識得中頭獎有好下場的，因為中咗嘅人無同其他人講自己中咗」，樓主回應稱「通常衰咗就成條村都知」。

網民識人手寫一注中金多寶

對於暴富後續發展，網民就這話題熱烈回應，慷慨分享，留言欄的內容幾乎變成中六合彩巨獎故事大晒冷——

•我都識得一個人十幾年前中咗1000萬，佢即刻買樓搬離公屋。不過幾年間，佢玩股票蝕晒啲錢。 好彩當時間公屋冇俾返政府，最後都係要返返嚟住公屋，過多幾年仲生癌死埋，唯一得著係有送個女去英國讀書。

•識個朋友2x年前中咗聖誕金多寶，一注中4000萬，幾年前癌症走咗，大概40幾歲走。佢係手寫飛只買一注，佢同我講馬會話佢係有六合彩以嚟，第二定第三個人手寫只買一注又中金多寶嘅人。

•有個親人工作Partner（伙伴）十幾年前中咗六合彩，仲借$俾我親人買樓，不過唔夠3個月就去咗，走個時好後生，30歲頭，所以有時都要睇你條命頂唔頂到。

網民：同事中200萬辭職 5年後花光

•有同事好多年前中咗200幾萬即刻辭職，終日吃喝玩樂，5年後使清光，又由頭來過。

•聽銀行職員講N年前嘅例子：

——客戶A中咗頭獎，開心到連名都改埋（如果你見到佢個名，你就會知佢中過六合彩），買咗幾層樓，但染上賭癮，靠個老婆死守，10幾年前只輸剩住緊個層。

——客戶B中咗頭獎，又係買咗幾層樓，仲照顧埋兄弟姊妹。最終染上賭癮......最終下場係點，我同事都唔知。其實中大獎係真係要心智成熟，俾啲太後生嘅反而未必係好事。

網民：識人中獎後勁富貴咁過生活

•唔一定喎，我都識人中頭獎定二獎。仲同親戚講，之後勁富貴咁過生活 又無咩嘢。

•我識一個朋友中咗兩次頭獎…快樂地生活，去咗移民…冇反目，冇臨老過唔到世。

•屋企人除了頭獎其他都中過， 當年一中二獎（至少30 年前）就買樓，捐出做善事，派錢親戚，家下層樓早早供完！仔大女大啦！心得係： 中咗要買樓，要做善事，要感恩，同埋長期買死一注，佢都係咁中😅。

資料來源：jesse_tablet＠Threads

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