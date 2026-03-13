「英雄」披上黃金甲 元朗地盤滿掛6字標語呵護黃木棉 網民激讚並大爆多區黃花蹤影｜Juicy叮

「英雄」披上黃金甲。元朗下高埔村有棵開出黃色花朵的木棉樹（又稱「英雄樹」），附近地盤特地在靠近木棉樹的圍網外，掛出多張6字標語，像大哥哥持保護傘般，溫柔地呵護著嬌嫩小花。

網民滿有共鳴激讚之餘，還大爆多區稀有黃花木棉蹤影。另外，紅棉及黃棉花色不同，有研究揭開了黃花木棉的誕生謎團。詳情見下圖及下文：

樓主：天空之城附近

樓主早前在社交平台Threads以「黃木棉」為題上載短片和相片發帖，細膩地指「屋企附近有棵黃木棉，舊年開始起樓都擔心佢哋兩棵嘅安全，不過見到地盤張貼咗"不准修剪樹木"...放心晒😌」。

在回覆留言時，樓主進一步透露黃花木棉的位置——「下高埔村，即係爾巒／天空之城附近」。相中見到建築地盤搭上棚架並圍上圍網，就在靠近兩棵一紅一黃木棉樹的圍網前，貼上多張「注意：不准修剪樹木」和「注意：請勿靠近樹木」的告示。

網民：完全感受到地盤重視

帖文引起網民共鳴，有人留言感激「❤️❤️多謝你關心佢哋！！都多謝落決定嘅人保護佢哋🌟🌟就係要咁樣！！🥳🥳🥳🥳」。

不少人特別大讚地盤掛出的告示，指「好彩有嗰張告示，希望兩棵木棉樹平安健康❣️」、「呢啲真係要大大力表揚👍🏻👍🏻👍🏻」、「見到告示嘅數量，完全感受到佢哋有幾重視，實在太好喇！」。

網民第一次見黃花木棉

在滿街紅棉盛放下，黃花木棉實在與別不同，開起花來，像英雄披起黃金甲般。網民讚美「第一次見黃木棉，幾靚喎😍」、「黃木棉好少有」、「原來有黃色，真係要保育」、「黃色好少見🥰🥰」、「香港幾十年，原來係有黃色嘅木棉花，唔知係冇留意，定真係冇見過」、「本來以為橙色已經好靚，但黃色仲靚」。

另有人稱「早幾日咁啱撘車經過，心諗，原來有黃色嘅木棉花樹❤️❤️」，「我也留意咗佢好幾年、每次坐車經過都👀下佢，昨天坐車居然在樹底下過呢✌️🤠」。

另有知情的網民分享了其他地區的黃花木棉蹤跡，指「冇記錯（旺角）麥花臣都有黃木棉，元朗往九龍方向大欖途經錦田路邊有，屯門都有好多，其實佢好多色，有紅、深橙紅、橙紅、橙、淡橙、鮮黃、黃、淡黃都有；一棵棵唔同色階咁」、「屯門都好似有一棵喺河田附近」。

資料來源：ronnywoo＠Threads

花色不同為基因變異

根據「發展局-綠化、園境及樹木管理組」在網上的資料，木棉在港的花期為3月至4月，果期為5月。資料指出，木棉又名「英雄樹」，因其樹姿巍峨，樹幹筆直，枝條層次分明，且花葉不相見，有如英雄般高風亮節、光明磊落。

顧名思義，木棉是一種會結出「棉花」的樹。然而，常用作衣物原料的棉花實為錦葵科棉屬植物。木棉的花亦是廣東涼茶「五花茶」的材料之一。

木棉通常都是開紅色花的，但亦有零星植株會開橙紅或黃色花。有科學研究證實紅花和黃花植株的木棉均為同一品種，花色不同僅為基因變異。

發展局-綠化、園境及樹木管理組資料：https://www.greening.gov.hk/tc/community-outreach/qrcode-tree-labels/index_id_13.html

