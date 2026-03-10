港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮

越來越多港人選擇移居或經常往返大灣區城市，一位居住在中山的香港網民，在社交平台詳盡分享在中山睇中醫的經歷，其方便快捷的流程和親民的價格，加上連香港「醫療券」都用到，引發大批網民關注熱議。

港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？↓↓↓↓

有居住在中山的港人在「香港人在中山」FB專頁發帖，表示因咳嗽問題，前往中山市中醫院的成人咳嗽科求診。她在帖文中詳細記錄了整個過程，由預約到取藥都充滿了「科技感」與便利性。

微信掛號、直送上門 港女詳述中山睇症新體驗

她提到第一步是「先在微信搜中山中醫院小程式，先登錄，綁定『就診卡』，找心儀醫師掛號」，掛號費僅為19元人民幣。到達醫院後，她描述大樓的大堂非常寬敞明亮，不像傳統醫院般擠擁，她先到三樓的科室報到，現場的電子顯示板會清晰列出輪候情況。

看診過程迅速，樓主稱「見醫師把脈（只用了5分鐘）」，而最讓她驚喜的是後續服務。在完成診症後，她到地下付費，總費用為112元人民幣，已包含8包中藥，醫院更提供「代煎藥（真空包裝），亦可安排免費速遞到家」的服務。

從她上載的相片可見，代煎的中藥被整齊地分裝在真空袋中，十分衛生，樓主表示自己「昨早到診，今午順豐送藥」，效率極高，讓她大讚「最正就是送藥到家」。帖文附上樓主看醫生時實拍的多張相片，展示了醫院內部的情況，除了現代化的大堂和清晰的科室指示牌外，亦見到不少病人在走廊等候，秩序井然，收費處更有窗口標明可使用香港的「醫療券」，方便合資格的港人。

網民大讚服務先進：完全顛覆三觀

帖文引發熱烈迴響，不少網民對內地醫院的先進服務表示讚賞，有網民留言稱：「非常認同！中醫院系統非常先進...完全顛覆了以前對國內公營機構服務的三觀！」

另一位網民則補充了國內中醫的特點：「國內中醫不同香港中西醫分流，國內中醫可以開西藥...去中醫亦同時可以開西藥比（畀）你，無咁麻煩。」樓主也提到，同行的朋友因有鼻水倒流問題，醫師除了開中藥外也開了西藥。

網民關注藥物成效 樓主交代服藥後情況...

當然，最多人關心的還是「食過藥後，有無效呢？」對此，樓主初時回覆：「現在只吃了2劑，又好似冇唔咳，飲完再update大家」，數日後她更新進度，表示「飲了幾劑藥是咳少咗，最少冇再喘」，但她也坦言自己嘴饞，「吃了炸魚餅和薯條，所以又咳多了，原來真係要戒口的」，引來網民會心一笑。

費用方面，有網民認為非常划算，但也有人提出香港政府中醫診所的收費相約，「我香港睇政府中醫都係120蚊，五日藥。」不過，隨即有其他網民反駁指香港的政府中醫「好難卜(book)，好難搶」。

對於身處香港的網民，如何前往、是否需要內地電話號碼、不懂普通話怎麼辦等都成為了查詢的重點，有經驗的網民及樓主都熱心解答，例如可用回鄉證登記，不一定要醫保；而藥物速遞服務則只限於內地地址。

北上中山睇症FAQ

帖文引發大量身處香港的網民查詢，大家都對實際操作的細節充滿疑問，以下綜合帖文樓主及一眾有經驗的網民的熱心解答，整理出「北上睇症FAQ」，解答本港網民最關心的幾個核心問題：

1. 需要什麼證件？一定要買內地醫保嗎？

最關鍵的文件是回鄉證，樓主明確表示，她本人「冇醫保，用回鄉證登記」即可，所以並非必須預先購買內地醫保。至於香港的醫療券，只要在醫院地下的客服中心辦理綁定手續便可使用。

2. 需要內地電話號碼嗎？

雖然帖文未有直接說明，但整個流程，即從預約時使用的「微信小程序」、到後續接收「順豐送藥」的速遞電話等，都極大可能需要一個內地手機號碼來操作和聯絡，建議有意前往的網民，最好先準備好相關號碼，以確保流程順暢。

3. 不懂普通話怎麼辦？

網上資料顯示，有關中醫院有提供廣東話（粵語）服務，雖然樓主未有明確交代診症是否用普通話進行，而有網民在留言中亦提醒：「咁佢地又真係講普通話的」，但從內地媒體報導，有關中醫院已設立跨境就醫專屬服務窗口，配備熟悉粵語、英語的醫護人員，提供咨詢與協助服務。當然，雖然醫院的服務態度備受讚賞，但溝通上仍可能以普通話為主，建議如果完全不懂普通話，最好有懂得聽講的朋友陪同，或預先在手機下載翻譯App以備不時之需。

4. 藥物可以送到香港嗎？

不可以，這是最多人關心，也最重要的一點，樓主和多位網民都證實，醫院提供的免費代煎及速遞服務，目的地僅限於內地地址，對於居住在香港、專程北上看症的人士來說，可能需要即日取藥或另作安排。

來源：Fong Fong＠香港人在中山facebook