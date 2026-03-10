黑絲OL搭港鐵靚鞋墮軌 職員一招應急竟令她「造型全毀」？網民爆笑：恭喜解鎖港鐵隱藏裝備｜Juicy叮

返工繁忙時間搭港鐵，人多擠迫在所難免，有港女在社交平台分享上班時，被一名「阿嬋」意外踩甩其中一隻鞋，該靚鞋更直墜路軌，黑絲造型的事主慌張之際，港鐵職員的暖心一招解圍掀起熱議，亦意外解鎖一項港鐵隱藏裝備，帖文至今已累積逾78萬次瀏覽及1.5萬個讚好，事主幽默的分享令一眾網民笑中有淚。

黑絲OL搭港鐵靚鞋墮軌 職員一招應急竟令她「造型全毀」？網民爆笑：恭喜解鎖港鐵隱藏裝備↓↓↓↓

該位女網民在社交平台發相發帖表示，在上周四（5日）搭港鐵返工，當時為早上8時20分左右，她在青衣站登上開往機場的機場快綫列車，她憶述：「個人已經入咗車廂，後面個阿嬋一嘢踩甩咗我左腳隻鞋。」最不幸的是，這隻鞋並非普通飛脫，而是「跌Ｘ咗落條隙，直插月台深深處」。

從事主上載自己甩鞋後的尷尬相片可見，當時她一隻腳穿著黑色時尚漆皮鞋，另一隻腳只剩下黑色絲襪，孤零零地站在月台邊緣，望著深不見底的月台罅隙，場面既無奈又惹笑。

阿嬋有道歉 事主：好嬲

雖然事主當刻「好嬲」，但她表示：「阿嬋有道歉同埋有唔上車留低睇下有咩幫到我，所以我只係西咗佢幾下面。」她隨後到客務中心求助，沒想到迎來整個故事最幽默的一幕，「個男職員聽到我講甩咗隻鞋個陣，feel到佢好想笑但努力壓住嘴角」。

不久後，兩名職員拿著電筒和長夾到場，可惜由於安全規定，要等下一班車駛過後才能嘗試搜索，職員更表示如果找不到，便要等收車後才能派人落路軌尋找，最終，即使職員們認真搜索，還是找不到失鞋的蹤影。

黑絲配白拖鞋 網民大讚職員貼心

正當事主徬徨之際，港鐵職員的暖心舉動讓她大為感激，「喺度想多_謝呢幾個地鐵職員，佢哋仲借咗對拖鞋畀我著住先」。

從她分享的第三張相片可見，她穿著黑色絲襪的雙腳，套上了一對白色膠拖鞋，這個充滿違和感的「時尚造型」瞬間成為網民焦點。事主其後補充，已即時聯絡家人帶來替換的鞋履，並將拖鞋歸還職員。至於失鞋，她後來已致電港鐵表示即使找到也不用歸還，因「另一隻鞋我已經掉咗」。

改張敬軒《櫻花樹下》歌詞贈慶

帖文引發熱烈迴響，不少網民直言「對唔住，我笑咗」，更有網民表示：「睇到男職員壓住嘴角果段，我已經係地鐵車廂壓唔住嘴角向上咗...」

事件中最引起共鳴的，莫過於不少網民分享自己或朋友的「跌嘢落路軌」經歷，包括藍芽耳機、電話、甚至同樣是鞋，有網民分享十年前的類似經歷，稱當時踩甩她鞋的男生「陪我赤住一隻腳咁出閘買鞋」，事主趣怪回覆：「嘩，咁浪漫嘅，有冇下文先」。

有網民更將事主的經歷以張敬軒的《櫻花樹下》改編成歌詞：「地鐵有一個阿蟬，貼在你身邊，驚慌到踩咗向前，鞋就跌落了車箱邊。」獲事主大讚要「Pin咗佢」。

網民：港鐵「借拖鞋」傳聞竟是真？

不少網民分享自己或朋友也曾獲借港鐵拖鞋的經歷，令「借拖鞋」這件事成為一個都市傳說般的話題，而事主經歷亦解鎖港鐵這隱藏應急裝備，有網民稱：「我老公都試過, 職員都借咗對拖鞋比佢。」另一位網民提到朋友的經歷，更具體地描述：「重點係隻人字拖勁大隻，個朋友又細粒，隻鞋佢係着唔實。」

除了事主本人感謝職員外，有網民也認為這個舉動充滿「細心關懷」，這也引發了網民的好奇，有人研究拖鞋的新舊：「我研究過對拖鞋係新嘅，我估港鐵係有啲士啤拖鞋放喺度, 借畀人著。」

事主其後澄清她獲借的是舊拖鞋，更讓網民猜測「唔知係職員私人借畀我定點」，甚至有網民開玩笑地誇大港鐵的服務：「相信還有長褲，外衣，假髮！」。

網民笑爆：最緊要對襪冇穿窿

不少網民又提到的「重點」，是慶幸事主的絲襪沒有穿窿，有網民抵死地說：「sis絲襪無穿窿，四捨五入約等於唔尷尬」，「警世：唔好以為穿隆襪着入面，人哋睇唔到，意外既嘢好難講。」

事主也藉此經歷呼籲大眾：「唔該大家上地鐵同前面個個保持距離ok？？？機場快綫大Ｘ把位啦，阿嬋你咁心急係做咩？」

來源：cheryl_jaewon＠Threads