港鐵月台變擂台 大媽同手同腳起飛腳 卡通男節節敗退叫陣反嗆 結局估你唔到｜Juicy叮

港鐵荔景站月台變擂台，現場拳來腳往，一名「武功蓋世」的口罩馬尾大媽，施展同手同腳起飛腳絕技力敵一名穿卡通連身衣的男子。卡通男在節節敗退下輸人不輸陣叫陣反嗆，結局估你唔到......詳情見下圖及下文：

港鐵月台變擂台 大媽同手同腳起飛腳 卡通男節節敗退叫陣反嗆 結局估你唔到逐張睇↓↓↓↓

樓主：hi hi碰碰開拖事件

樓主前天（7日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載短片發帖，留言指「港鐵站hi hi碰碰開拖事件：白卡盟主VS中年阿姨！！」。

短片長約33秒，人來人往的荔景站月台突然變成擂台，大媽和卡通男無視路人安危扭打起來，拳來腳往。起初，大媽一手捉著卡通男手臂，一手作勢攻擊。其時，卡通男轉身反擊，以手機擊中大媽頭部。功架十足的大媽頓時怒氣飆升，爆粗後同手同腳起飛腳狂攻。

卡通男中場執袋挑釁：嚟吖！

節節敗退的卡通男輸人不輸陣，在大媽準備調頭偃旗息鼓之際，一邊拾回地上隨身袋一邊挑釁「嚟吖！」，結果再度撩起大媽的怒火，怒喝「臭X！嚟吖！」，立即再次起飛腳猛烈反擊。卡通男幾乎走避不及，但在短片結尾，仍然高聲拋下一句「等我出去先入嚟啊！」攞尾彩完場。

網民判「阿姨完勝」

短片在網上瘋傳，網民緊張觀戰，直呼「阿姨完勝」。有網民戲稱這次對決為「武當 VS 峨嵋」、「降龍十八掌 VS 黯然銷魂掌」、「詠春滅絕師太大戰白卡道人」或「春麗姨姨大戰鬆弛熊」、「手機扑人😂」。

更有網民把大媽喻為「春麗阿姨」，腿法稱作「荔景無影腳」，另有人坦言「第一次見鬆弛熊打交」、「鬆弛熊輸咗」。

根據《港鐵附例》第28H(A)條，「不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為」，違者最高可罰款5000元。

另根據《公安條例》第25條，「在公眾地方打鬥」，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可罰款5000元及監禁12個月。

資料來源：Soso Chan＠facebook車cam L（香港群組）

