港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮

港鐵車廂驚現亂吐「指甲彈」核突男，邊用手提電腦邊咬手指不特止，還把咬甩的指甲吐在左右兩邊。坐其身旁的一名「高級大人」女乘客在好聲好氣勸止無效下，透過運丹田氣力斥，成功伸張正義，喝止惡行。網民大力表揚，齊聲讚叻豬。詳情見下圖及下文：

港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義逐張睇↓↓↓↓

樓主：做咗高級大人會做嘅事

樓主早前在社交平台Threads以「地鐵大戰」為題上載相片發帖，留言指「話說今日做咗高級大人先會做嘅事——就係同乘客表達不滿」。

樓主講述詳情時表示「是咁的，由上水站上車，坐落二人位，另一個位已經坐咗一個男士。過咗一個站，佢開始攞部Laptop（手提電腦）出嚟睇嘢，一路睇一路咬手指甲，不特止，佢咬完仲要將塊指甲掉落左／右腳邊😵」。

震驚的樓主稱「嘩，忍多一個站，終於忍唔住好聲好氣、細細聲同佢講：『唔好意思呀，麻煩你可唔可以唔好咬手指甲然後掉落地？因為好唔衛生😅🙏🏻』（指一指地下）佢望一望我，冇出聲，停咗冇再咬。個樣好不屑。（佢個樣係聽得明但唔想停）過咗幾秒，又再將手放近個口。咁我就再好細聲，轉用普通話問佢：『你聽得懂嗎？🥺』佢好串咁話：『聽不懂！』」。

樓主接著講述後續情況，指「由丹田發力：『我是說，請你不要再咬手指甲了好不好！你咬完再扔到地上！很不衛生！』」。

電腦男：可以不要那麼大聲嗎？

樓主講述對方反應「個男人即刻勁細聲：『可以不要那麼大聲嗎？😠』，我：『你剛才說聽不懂，我怕你聽不懂又聽不到，所以跟你再說一遍😀。謝謝🙏🏻』。佢都係：『可以不要那麼大聲嗎？謝謝！』，佢可能發現惹著個癲婆，都係唔好搞咁多嘢，終於都停咗冇咬，然後喺大學站落咗車」。樓主在帖文結尾時表示「你咬指甲食返落肚唔緊要，但咬完扔落地冇公德心呀嘛😵」。

網民：好勇敢嘅高級大人

對於這場涉及公共衛生及個人禮儀的「地鐵大戰」，引起不少網民的共鳴，有網民肯定樓主的勇氣，指「Respect（尊敬），好勇敢嘅高級大人！面係人哋俾👍」、「做得好」。

有網民接著指「好聲好氣講係唔會聽」，樓主也現身表示：「我一開頭都諗住係人都要面，好聲好氣同佢講，點知扮唔識聽。冇計啦😟惟有大家一齊樣衰😟面斥不雅」。

樓主：初時以為撩鼻屎

另有網民則重點譴責電腦男的「冇公德心」。樓主還在回應欄補充，「我初時都以為佢撩鼻屎，所以我係有擰個頭過去、正眼望住佢究竟做緊乜。而佢發現我望佢，都有望返住我。初時以為咁樣眼神示意，會令佢唔再咁做，但原來係自己天真咗，佢係繼續咬繼續掉😵所以先有以上對話」。

資料來源：thefungsnichijou＠Threads

