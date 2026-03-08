Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:11 2026-03-08 HKT
發佈時間：10:11 2026-03-08 HKT

中六合彩是不少人的橫財夢，昨日（7日）便有市民重槌出擊，豪擲2000大元買下18「實發」張電腦飛冀能一夜致富，結果卻只中了雙位數字的彩金，在網上發文自嘲一番。網民則已如看透世事般，對這番「巨額」落注行動作出動情苦勸。詳情見下圖及下文：

豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸逐張睇↓↓↓↓

6張複式12張單式

昨晚攪珠的六合彩（攪珠期數：26/026）連續4期無人中，多寶獎金累積近2800萬元，若一注獨中，頭獎獎金達3600萬元。最終攪出12、15、18、22、28、37，特別號碼 : 31。有1.5注中頭獎，每注派23,626,540元；二獎3.5注中，每注派711,210元；三獎194注中，每注派34,210元。

有人歡喜有人愁。樓主昨晚（7日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「打敗99%香港人，$2000中$40」。相中見到樓主重槌出擊2000元，共買下18「實發」張電腦飛。

當中6張屬複式，包括4張7個字（每張總額70元）、兩張8個字（每張總額280元），其餘為單式，合共有11張10注（每張總額100元），和1張6注（總額60元）。

網民：要中廿蚊都會中

面對這場「巨額」投入與「微薄」回報的輸多贏少強烈反差，網民各自抒發自己的落注心法。

當中有人質疑「巨額」投入，看透世情地指「冇必要買咁多嘅，要中嘅20蚊都會中」、「一向都買20蚊......要中廿蚊都會中」，強調中獎與否與投入金額無關，更關乎運氣。

網民：係你就係你！

有人更加以「命裏有時終須有」的玄學角度去看，指「條命無嘅，真係安慰獎都唔易中」、「係你就係你！ 唔係你就唔係你！搞咁Ｘ多嘢做乜Ｘ嘢」。

儘管投入與回報不成正比，但也有網民積極地看，認為收回40大元「好過無」，也心水清地指「真呀，起碼有2000蚊閒錢輸」。

資料來源：dicky0705＠Threads

相關閱讀：

2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來

買「123456」中六合彩機率一樣？網民激辯挑戰數學迷思 揭等「這時間」有機會中

傳回歸金多寶曾應驗？！逾100網民測試六合彩「最易中買法」都市傳說 結果曝光令人意外

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
5小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
18小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
18小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
22小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
即時國際
14小時前
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
13小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
3小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
2026-03-07 09:00 HKT
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
22小時前
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
影視圈
14小時前