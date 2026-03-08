豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮

中六合彩是不少人的橫財夢，昨日（7日）便有市民重槌出擊，豪擲2000大元買下18「實發」張電腦飛冀能一夜致富，結果卻只中了雙位數字的彩金，在網上發文自嘲一番。網民則已如看透世事般，對這番「巨額」落注行動作出動情苦勸。詳情見下圖及下文：

豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸逐張睇↓↓↓↓

6張複式12張單式

昨晚攪珠的六合彩（攪珠期數：26/026）連續4期無人中，多寶獎金累積近2800萬元，若一注獨中，頭獎獎金達3600萬元。最終攪出12、15、18、22、28、37，特別號碼 : 31。有1.5注中頭獎，每注派23,626,540元；二獎3.5注中，每注派711,210元；三獎194注中，每注派34,210元。

有人歡喜有人愁。樓主昨晚（7日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「打敗99%香港人，$2000中$40」。相中見到樓主重槌出擊2000元，共買下18「實發」張電腦飛。

當中6張屬複式，包括4張7個字（每張總額70元）、兩張8個字（每張總額280元），其餘為單式，合共有11張10注（每張總額100元），和1張6注（總額60元）。

網民：要中廿蚊都會中

面對這場「巨額」投入與「微薄」回報的輸多贏少強烈反差，網民各自抒發自己的落注心法。

當中有人質疑「巨額」投入，看透世情地指「冇必要買咁多嘅，要中嘅20蚊都會中」、「一向都買20蚊......要中廿蚊都會中」，強調中獎與否與投入金額無關，更關乎運氣。

網民：係你就係你！

有人更加以「命裏有時終須有」的玄學角度去看，指「條命無嘅，真係安慰獎都唔易中」、「係你就係你！ 唔係你就唔係你！搞咁Ｘ多嘢做乜Ｘ嘢」。

儘管投入與回報不成正比，但也有網民積極地看，認為收回40大元「好過無」，也心水清地指「真呀，起碼有2000蚊閒錢輸」。

資料來源：dicky0705＠Threads

