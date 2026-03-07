母親過世需交還公屋單位 長青邨街坊極不捨50年舊居 自爆清屋細節籲下手租戶聯絡｜Juicy叮

有青衣長青邨老街坊在網上「尋人」，指因為母親過世需向房署交還公屋單位，但極不捨得這個50年舊居，於是在網上寫下深情告白和清屋細節，呼籲下手租戶聯絡——「同我講一聲」。網民深有共鳴，自爆同類的溫馨社區情誼經歷，透露上手租戶「搬咗佢都有返嚟搵我傾吓偈」。詳情見下圖及下文：

母親過世需交還公屋單位 長青邨街坊極不捨50年舊居 自爆清屋細節籲下手租戶聯絡逐張睇↓↓↓↓

樓主：間屋係我童年長大嘅地方

樓主昨天（6日）在社交平台facebook群組「公屋討論區」發帖，真摯地留言指「各位，如果有人派了青衣長青邨青槐樓ＸＸ樓某單位，同我講一聲，已經住了50年，剛剛過年後交返間屋俾房署，間屋係我童年長大嘅地方，好唔捨得」。

樓主續充滿無奈與不捨地稱「間屋係我媽媽一個人住，我個名一早除咗，我自己派了屯門某屋邨，因為我媽去年12月在醫院過身了！所以間屋要交返俾房署，係我妹幫手清屋和處理的！🙏🙏🙏」。

網民：呢度的街坊特别好

不少網民對樓主的經歷感同身受，有人留言指「我都同你一樣，住咗幾十年，前兩年交屋俾房署，好唔捨得」、「我住青槐樓17年了，呢度的街坊特别好，如果有一日要搬我都會好唔捨得」。

長青邨是老街坊們的集體回憶，有網民表示也在長青邨長大，並就讀區內學校。還有人暖心地言力撐樓主，並分享「我上一手個租客，佢因為擠迫戶搬咗佢都有返嚟搵我傾吓偈」。

資料來源：Ho Michael＠facebook「公屋討論區」

