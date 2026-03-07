Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

母親過世需交還公屋單位 長青邨街坊極不捨50年舊居 自爆清屋細節籲下手租戶聯絡｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:51 2026-03-07 HKT
發佈時間：15:51 2026-03-07 HKT

有青衣長青邨老街坊在網上「尋人」，指因為母親過世需向房署交還公屋單位，但極不捨得這個50年舊居，於是在網上寫下深情告白和清屋細節，呼籲下手租戶聯絡——「同我講一聲」。網民深有共鳴，自爆同類的溫馨社區情誼經歷，透露上手租戶「搬咗佢都有返嚟搵我傾吓偈」。詳情見下圖及下文：

母親過世需交還公屋單位 長青邨街坊極不捨50年舊居 自爆清屋細節籲下手租戶聯絡逐張睇↓↓↓↓

樓主：間屋係我童年長大嘅地方

樓主昨天（6日）在社交平台facebook群組「公屋討論區」發帖，真摯地留言指「各位，如果有人派了青衣長青邨青槐樓ＸＸ樓某單位，同我講一聲，已經住了50年，剛剛過年後交返間屋俾房署，間屋係我童年長大嘅地方，好唔捨得」。

樓主續充滿無奈與不捨地稱「間屋係我媽媽一個人住，我個名一早除咗，我自己派了屯門某屋邨，因為我媽去年12月在醫院過身了！所以間屋要交返俾房署，係我妹幫手清屋和處理的！🙏🙏🙏」。

網民：呢度的街坊特别好

不少網民對樓主的經歷感同身受，有人留言指「我都同你一樣，住咗幾十年，前兩年交屋俾房署，好唔捨得」、「我住青槐樓17年了，呢度的街坊特别好，如果有一日要搬我都會好唔捨得」。

長青邨是老街坊們的集體回憶，有網民表示也在長青邨長大，並就讀區內學校。還有人暖心地言力撐樓主，並分享「我上一手個租客，佢因為擠迫戶搬咗佢都有返嚟搵我傾吓偈」。

資料來源：Ho Michael＠facebook「公屋討論區」

相關閱讀：

96歲長者主動交還公屋 知情者揭原因：百感交集 網民勸：年紀大有些事要放下

何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊

交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:18
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
6小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
7小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
20小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:39
伊朗局勢｜杜拜國際機場傳爆炸聲 伊朗總統道歉並稱暫停施襲鄰國｜持續更新
即時國際
53分鐘前
路透社
伊朗局勢｜或爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似
即時國際
9小時前
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
飲食
2026-03-06 12:26 HKT
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
影視圈
6小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
俄羅斯向伊朗提供重要軍事情報，助精準轟炸美軍基地。
伊朗局勢︱外媒：俄羅斯提供關鍵情報　助伊朗精準轟炸美軍基地及使館
即時國際
6小時前