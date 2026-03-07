大埔鷺鳥「豬油放題」 包圍貨車搶食肥到似企鵝？ 街坊列明地點：每朝都係咁｜Juicy叮

大埔出現街頭「豬油放題」奇景，一批鷺鳥包圍貨車尾板搶食肥膏，隻隻肚滿腸肥似企鵝。有街坊列明事發地點，並指這幫鳥為慣犯「每朝都係咁」。詳情見下圖及下文：

樓主：啲肉俾啲雀食晒

樓主日前（ 4日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載短片發帖，留言指「司機：你再唔返嚟，啲肉俾啲雀食晒㗎啦」。

有網民認出現場為「大埔富善街停車場」、「富善街市」、「咁像富善街個咪錶場」附近，片中見到數隻鷺鳥正圍繞貨車尾板上，一堆載於膠籃內看似豬肉下欄的肥膏密密食；路旁有好奇的路人正舉機拍攝這場鷺鳥盛宴。

有街坊在回應欄進一步透露，指出「基本上每朝都係咁」、「日日都有㗎啦！喺富善街停車場」。由於場面荒謬又滑稽，有網民笑說「幾好，不過豬皮應該好難消化」，有人甚至形容這是「豬油渣放題」，戲稱這是鷺鳥「自助餐」。

網民：賣給人類的都是牠們的口水

也有人從環境衛生和食物安全角度去看，直言「啲病毒就係咁嚟的」，擔憂「雀屎汚染呀！！」、「賣給人類的都是牠們的口水」。

有心水清的網民則觀察到「從前鳥很怕人，更不會在城市地面活動找食。現在鳥權很大，人類不能對牠有侵害性...久而久之，已成了城市常境」。

