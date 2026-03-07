「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮

有懷疑「M巾黨」近日在港鐵筲箕灣站外出沒，一名怪漢挨埋目標搭訕，陰聲細氣地講：「妹妹啊，我個女來咗月經啊…」，並出手扯袋企圖拉走準備借出衛生巾的好心女學生。有知情的網民大爆騙徒惡行，指目的是呃事主入女廁，後續會更離譜。詳情見下圖及下文：

「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂逐張睇↓↓↓↓

樓主：拉住我個袋想拉我去其他地方

樓主日前（4日）在社交平台Threads發帖，留言指「哇…琴日放學喺地鐵站就入閘嘅時候有個男人好細聲挨過來同我講：『妹妹啊，我個女來咗月經啊…』然之後我以為佢想同我借M巾啦，我就話我有M巾可以借俾佢」。

樓主講述後續細節，稱「結果佢突然拉住我個袋，想拉我去其他地方，我細佬同啲friend（朋友）企喺後面啦，我就俾咗佢哋個眼色，然之後佢哋就同我講咗幾句嘢，個男人就話：「你哋係一齊㗎…？」我就話係一齊嘅，結果佢就鬆咗手話佢去問其他人。嚇死我呀，同埋佢個女都唔喺隔籬，點知佢講啲嘢係咪真？」。

樓主：事發於筲箕灣站D出口

樓主在回應欄進一步爆料，稱「我希望講出來可以讓大家多注意一點！！！1.筲箕灣地鐵站D出口；2.個男人望落大概40、50歲左右；3. 著運動服裝（個陣時係咁著嘅）」；並指「聽人講B出口都有啊！大家小心啲啊！」。

九龍城運動裝漢：女朋友急需M巾

事件引發網民高度關注，並對類似「M巾黨」手法提出嚴正警告。有網民指出「『M巾黨』出現咗好耐，唔知非禮定呃錢嗰啲小心」；另一網民也分享了自己在九龍城遇到的類似經歷，指一名運動裝男子同樣以「女朋友急需M巾」為由搭訕，在事主熱心指引他到附近便利店購買後，男子卻急急離開。

網民：帶去少人經過嘅公廁

有疑似知情的網民更加篤爆「M巾黨」的惡行，指可能會「帶你去一個好少人經過嘅公廁，叫你拎入公廁女廁入面俾佢個女」，有人連隨附和指，這是一種「內地已經通晒天嘅拐賣手法嚟，利用女性同情心，呃入女廁整暈個女仔」。

資料來源：shaofan1010＠Threads

