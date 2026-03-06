港鐵驚現「臥鋪」乘客？ 白衣男持一物車廂地上躺平 網民發現不尋常細節｜Juicy叮

港鐵驚現「臥鋪」乘客？一名白衣男被發現手持一物在車廂地上躺平，舉動如此奇特，細心的網民如拿著放大鏡般仔細觀察，果然發現當中藏著不尋常細節。詳情見下圖及下文：

港鐵驚現「臥鋪」乘客？ 白衣男持一物車廂地上躺平 網民發現不尋常細節逐張睇↓↓↓↓

樓主：港鐵臥鋪？

樓主早前在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載相片發帖，留言指「港鐵二等座，臥鋪🛌？？」。有網民透過車廂內的路綫圖燈號，發現涉事車廂可能是荃灣綫列車，抵死地留言「似乎係荃灣綫臥鋪」。

白衣男如此離奇的舉動，自然惹來網民公審，直斥為「劣質乘客😖」、「無教養的動物」和「人無恥便無敵」。

網民：要人工呼吸啊

有人正路地質疑其衛生意識，驚問「唔怕污糟」、「睡地下，由頭到腳也污糟」、「其實地下好污糟，有時見人坐喺地，都唔知咩心態」、「呢個人係咪痴線㗎咁樣瞓喺度睇電話以為自己屋企呀」。

有好心人則估計白衣男「是不是暈呀？ 定係腳痛」、「要人工呼吸啊！」、「真係好攰」或「太攰？」；有人則笑言「有得瞓幾好」、「成功躺平」、「拍緊～地鐵宣傳片」。

好細心的網民則留意到，白衣男持著手機，估計可能正在拍照，指「臥炒，影相低炒，最霸氣角度」或「可能係慣性瞓喺度打機」。

網民：個男條頸啲佛牌多到呢

另有人更加發現，白衣男鏡頭對準的男子「幫個黑衫男女拍照吧」，並發現到男衣黑的不尋常細節——「個男條頸啲佛牌多到呢！！！」。

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，「任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為」，違者最高可被罰款5000元。

資料來源：Soso Chan ＠facebook車cam L（香港群組）

