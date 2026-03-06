同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮

同居一年見真章。港女在網上發出女朋友心聲，力數男友零家務貢獻，當中在盛怒下爆料，指對方食宵夜後竟然咁樣撻落床，網民看後嘲笑男方實為極品，做人「懶到出汁」。詳情見下圖及下文：

同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁逐張睇↓↓↓↓

樓主：一次床單無換過

樓主今天（6日）在社交平台Threads以「同居」為題發帖，留言指「同居一年，見識到一個人幾咁垃圾。呢一年，一次床單無換過，一次塵無吸過，一次清潔都無做過，一次日用品都無買過，租、水、電、網費全部都係我交晒先，碗同衫都係叫先會洗」。

樓主續指「成日落街食完宵夜返到屋企一身油煙味都照達落床，試過留低啲家務俾佢做，然後Po story（在網上發文）公審我為咗「迫」佢做家務就洗晒衫留俾佢晾同留低啲碗俾佢洗，仲有數不盡嘅難頂事件…」。

樓主表明「所有家務我都識做，唔介意去做，但咁樣同我自己獨居有咩分別？分擔唔到不但止，仲要加重我負擔，連情緒價值都無」。樓主並在回應網民時重申「無論係男定係女都唔應該所有嘢一方做晒」。

網民：做緊免費工人喎

這段「血淚史」曝光後，迅速獲網民關注。不少網民同情樓主，紛紛留言勸其「拍拖慘過單身就該離開，恭喜樓主醒覺」。

有人如同一個鼻孔出氣般提醒「早走早著，佢唔係搵人同居，只係搵褓姆」、「同獨居有乜分別？你而家做緊免費工人喎，我屋企請鐘點，兩年無加價都$120一個鐘啦」、「唔知以為你拍緊拖，原來做緊工人」、「當你係工人」。

同路人分享類似經歷

有網民更加笑問：「唔係好明有咩值得喺埋一齊，你全家人喺佢手上啊？」，獲樓主回應「po（發帖）出嚟為咗俾大家ｘ到我可以決心離開😇😇😇」。

還有同路人分享類似經歷，自爆「同居5年。。。。佢都係只洗衫晾衫，其他一律唔做。。。。。」；有人更詳細描述了前伴侶不洗澡、不打掃的「奇葩」行徑，並總結：「呢啲人你同佢一齊只會內耗嚟嘅咋，你唔好諗住改變佢因為你改變唔到佢」。

網民倡好好傾下工作分配

不過也有網民提出不同觀點，留言「你唔介意去做但係你打呢篇文出來，其實你好介意一個人做晒，最好坐低好好傾下點分配工作」，建議雙方應加強溝通。

部分網民則從更實際的角度分析，認為這種同居生活反而會增加負擔，如「你獨居都係洗自己衫／碗，床單唔使被人整污糟，水電費減半，日用品雜費減半，連個地下都乾淨好多啦！？」。

資料來源：waokjuhbb＠Threads

