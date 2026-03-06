Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

正月十五後拆利是 曬命相片網上洗版 客廳誇張堆銀紙山？ 網民：數錢數到懷疑人生｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:29 2026-03-06 HKT
發佈時間：11:29 2026-03-06 HKT

不少人會待到正月十五元宵節後才拆利是，於是網上近日便被大疊銀紙山相片洗版，有網民笑言「數錢數到懷疑人生」。詳情見下圖及下文：

正月十五後拆利是 曬命相片網上洗版 客廳誇張堆銀紙山？ 網民：數錢數到懷疑人生逐張睇↓↓↓↓

利是豐收總數約2萬元

其中有人上載利是錢相片曬命，指「如果我有女朋友，我一定會俾晒啲錢佢去使，但係我冇女朋友，所以我只好勉為其難自己使住先🥵」。相中見到利是豐收，目測10張一疊計，100元紙幣至少有16至17疊，50元有約兩疊，20元也兩疊，另有至少5張500元，估計總收入約2萬大元」。

另有網民稱「有冇人同我一樣，好秉承傳統過咗初十五先拆利是？真係由細到大都係咁」、「過咗初十五，終於可以拆利是啦~🧧💰你哋今年又收到幾多呢？🤣人越大越難逗利是，你們認同嗎？今年戰績$1430，哈哈✨下年再戰」。

3人客廳圍坐數錢

有最誇張的網民則上載客廳堆銀紙山的數錢片段。樓主前天（4日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「每年最發達嘅👉就係小朋友‼️🤣🤣🤣」。

片中見到兩名小童連同一名青年圍坐客廳地上，數著花碌碌的銀紙，戴手套的青年更負責把銀紙按銀碼分類。有網民羨慕地稱「由細到大夾埋都冇呢度1/10咁多😂」、「我幾十年加埋都冇咁多」、「好窮嘅我好想問佢哋借啲錢嚟用😂」、「大家族」、「好多親友😂」、「好誇張地多」、「炫富」、「會唔會數錢數到懷疑人生？」、「唔係講笑，有利是係開心，但係要拆真係好麻煩💀」。

不過由於現場只有鈔票而無利是封，加上部分鈔票的摺法隨意，有網民產生懷疑，反問「點解3個細路啲錢要擺埋一齊㗎？比著我會分開啦」，加上散落有硬幣和「而家封利是好少$10囉」，於是有人估計片中3人未必在拆利是，可能「小販屋企幫阿媽分返啲錢啫，一個利是封都冇呀」、「其實係唔係屋企做街市檔口」、「似做完小販收工埋數」，甚至可能是「AI」（人工智能）短片。

有人更加留意到片中小童身旁有一把槍狀物體，笑言「食完大茶飯，會唔會分贓唔勻！🤣🤣🤣」。

不拆利是儲福氣

不過，也有反其道而行的網民亮出利是高樓相片，自爆唔拆利是儲住福氣——「幾年前開始就有個習慣唔拆利是，儲住大家嘅祝福同福氣🥰」。

資料來源：eric_kwan1415、christa_0811、adriannafxx_、lifelazier、nepenthe1088＠Threads

